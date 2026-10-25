Ameliano vs. Olimpia: decimosexta ronda del Clausura 2026 en vivo

Una mañana dominical a puro fútbol se vive este domingo desde las 10:00 en la compañía Naranjaisy de Villeta. El puntero y gigante del fútbol paraguayo, Olimpia, se juega una parada brava en su camino hacia el título del Torneo Clausura 2026, visitando a un Sportivo Ameliano que históricamente se le plantó como su gran “sombra negra”.

Con la urgencia de reescribir la historia

El presente de la V Azulada de Roberto Nanni refleja una paradoja: el equipo muestra pasajes de buen juego, pero los números y los puntos en la tabla no terminan de reflejarlo. Con la mirada puesta en meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, necesita con urgencia dar el golpe en casa ante un rival que suele encender todas sus alertas.

El Expreso, a prueba de turbulencias

Del otro lado de la cancha aparece el Decano, guiado técnicamente por Pablo “Vitamina” Sánchez. Con la jerarquía que marca su rica historia, el franjeado marcha firme en lo más alto de la clasificación, pero sabe que este tipo de escenarios complejos son los que definen a los verdaderos campeones.

Sportivo Ameliano vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

09:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez presentará el siguiente once para visitar al Sportivo Ameliano: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Alex Franco, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Carlos Sebastián Ferreira y Gabriel Ávalos. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

09:00 Ameliano, con once definido

El entrenador de Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia: Ángel Sánchez; Ronald Peralta, Julio González Trinidad, Andrea Falabella y Hugo Fabián Franco; Fredy Vera, Walter Rodríguez, Valentín Larralde, Raúl Cabral y Édgar Páez; Cristthian Ocampos. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

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Ameliano vs. Olimpia: matiné de fútbol en Villeta

Sportivo Ameliano y Olimpia se enfrentan en la mañana de este domingo en Villeta, a las 10:00, por la decimosexta fecha del torneo Clausura 2026.

Ameliano vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Olimpia visita hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Carlos Paul Benítez, el árbitro para la visita del puntero Olimpia a Ameliano

La Comisión de Árbitros de la APF oficializó los equipos arbitrales que impartirán justicia en cada uno de los encuentros de la decimosexta fecha, una jornada crucial en la lucha por el título donde el único puntero saldrá a defender la cima en Villeta.