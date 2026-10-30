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Fútbol
30 de octubre de 2026 - 21:44

Guaraní hila su segunda victoria y no quiere bajarse de la pelea por el título

El extremo de Guaraní, Víctor Céspedes recibe las felicitaciones de sus compañeros tras anotar el tanto ganador del Aborigen sobre el Sportivo 2 de Mayo.
El extremo de Guaraní, Víctor Céspedes recibe las felicitaciones de sus compañeros tras anotar el tanto ganador del Aborigen sobre el Sportivo 2 de Mayo.

Guaraní hiló su segunda victoria, al vencer por 1-0 al Sportivo 2 de Mayo, un rival directo para escalar por los puestos de vanguardia, en el duelo disputado en La Arboleda. Una inspiración de Víctor Céspedes en el inicio de la complementaria terminó marcando la diferencia, para que el Aborigen permanezca en la lucha por el título ubicándose por ahora a cinco puntos del líder Olimpia.

Por ABC Color
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El trámite del encuentro comenzó con Guaraní tomando el protagonismo mediante la posesión del esférico, aunque le costaba traducir ese control en acciones nítidas de peligro. Mientras tanto, el Sportivo 2 de Mayo empezó a testear sus posibilidades con una postura cautelosa, apostando al juego directo para saltar líneas y gestar sus primeras aproximaciones de riesgo.

Fue el “Gallo” el que generó la primera chance clara en una jugada que nació de la gran conducción de Tobías Cervera. El argentino, al borde de la medialuna, metió un pase entre las piernas de Luis Martínez para activar la incursión ofensiva del lateral César Castro, quien, bien perfilado, sacó un zurdazo que se elevó por encima del larguero.

Por su parte, el Aborigen, alcanzando el primer cuarto de hora y valiéndose de la pelota quieta, inquietó por primera vez mediante un tiro libre desde la izquierda ejecutado por Maximiliano Añazco. El centro fue al segundo poste, donde Thiago Servín aplicó un cabezazo cruzado que cambió la trayectoria, dejando descolocado al portero Nicolás Rossi, quien solo atinó a acompañar con la mirada el balón que se perdió rosando su poste derecho.

Tras ese par de aproximaciones por bando, el encuentro ingresó en una meseta en la que los equipos se repartían la posesión del esférico, pero carecían de claridad en los metros finales. Recién en la recta final del primer periodo volvió a verse una chance de gol mediante el juego vertical de Marcos Gómez, quien metió un pase elevado para activar la carrera de Alan Gómez. Este le ganó en velocidad a Thiago Servín para luego sacar un disparo que pretendió ser cruzado, pero que salió muy centrado y fue controlado por Miguel Martínez con la mano derecha.

Pero antes de que se cierre la primera mitad, el Aborigen respondió en una acción que nació desde un lateral ofensivo de Leandro Allende. El balón fue a la posición de Giovanni Gómez, quien, sin oposición alguna, sacó un derechazo que despejó Nicolás Rossi recostado sobre su derecha; el rebote quedó a merced de Fernando Fernández, cuyo remate fue bloqueado por la providencial intervención de Alexis Villalba.

Apenas en el inicio de la complementaria, una jugada diferencial terminó inaugurando el marcador. El tanto nació de un pase rasante al espacio de Leandro Allende para activar la corrida por derecha de Víctor Céspedes, quien con una gambeta hacia fuera sobre línea final dejó atrás la cobertura de Rodrigo Gómez. Dentro del área, cuando la jugada pedía un centro, el extremo sacó un remate al arco por el pequeño resquicio formado al lado del intercostal derecho de Nicolás Rossi, quien terminó lamentándose y asumiendo el error técnico.

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