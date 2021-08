Sport Pacobá y Rojas Silva se estrenan en Copa Paraguay

La jornada del martes tendrá como escenario al estadio J.J. Vázquez de San Estanislao, donde a las 13:00 se cruzan Tacuary (División Intermedia) vs. Sport Pacobá (UFI). Árbitro: Ángel Brítez. A las 15:00: Deportivo Santaní (Intermedia) vs. Teniente Rojas Silva de Loreto (UFI). Árbitra: Zulma Quiñónez.

La cartelera

El programa de la segunda semana prosigue mañana en el estadio Feliciano Cáceres de Luque, donde se enfrentarán: a las 17:00, Sportivo Luqueño (Primera) vs. Ytororó de San Antonio (UFI). A las 19:30: Libertad (Primera) vs. 29 de Setiembre de Luque (Primera B).

* Jueves: en el estadio Isidro Rousillón de Villa Hayes, a las 15:00: Sport Sastreño de Puerto La Esperanza (UFI) vs. General Caballero CG (Primera C); 17:30: 3 de Febrero CDE (Intermedia) vs. Independiente de Nanawa (UFI).

Resultados anteriores

Los partidos de la primera semana: Colón de Ñemby 1 (4)-Guaraní 1 (2), Sol de América 6-3 de Febrero RB 0, General Caballero JLM 2-Recoleta 1, Olimpia 6-Primavera JLM 0, Cerro Porteño 2-Benjamín Aceval de Villa Hayes 0 y Fernando de la Mora 17-Atlético Trébol 0.