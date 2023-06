Primera B: Técnico que debuta, gana en Olimpia de Itá

El franjeado se adelantó en el marcador sorprendiendo con un gol tempranero que se originó desde un tiro de esquina desde la derecha de Gustavo Benítez, que encontró solo, sin oposición alguna al zaguero César Zárate, quien se elevó y aplicó el cabezazo colocado que venció la resistencia de Víctor Delvalle.

Lea más: Tembetary recupera el liderazgo en la Primera B

Antes del cierre de la primera etapa, el dueño de casa duplicó su ventaja con una acción gestada con un pase largo al lateral Jordán Báez, quien se activó en función ofensiva para ganar el costado izquierdo y posteriormente enviar el centro para Alcides Valdez, quien anticipó la marca de Víctor Benítez para aplicar el cabezazo goleador.

En el último cuarto de hora llegó el descuento de los “lechugueros” desde un tiro de saque de esquina de Ulises Bogado, que conectó el defensor central Víctor Benítez para anotar el tanto que representó del honor para el elenco de barrio Molino.

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra (Itá). Árbitro: Osmar Soto. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

Olimpia de Itá: Marcos Alemán; Elvio Díaz (74′ José Riveros), Óscar Florenciañez, César Zarate y Jordán Báez; Fredy Fariña, Diego Rojas, César Salinas (60′ Ademir Velázquez) y Lucas Acosta; Alcides Valdez (85′ Max Ortellado) y Gustavo Benítez (60′ Alejandro Urbieta). D.T.: Angelo Foroni. 29 de Setiembre: Víctor Delvalle; Juan Coronel (46′ Cristhian Espínola), Víctor Benítez, Alejandro Meza y Lucas Cogorno (46′ Miguel Britez); Juan Riveros (46′ Juan Ávalos), Alexis Silvero, Luis Villalba (46′ Ulises Bogado) y José Villagra; Matías Machuca (75′ Eduardo Rojas) y Leonardo Ozuna. D.T.: Hernan Barrios.

Goles: 4′ César Zarate, 39′ Alcides Valdez (O); 75′ Víctor Benítez (29). Amonestados: 67′ Alemán, 78′ Acosta (O); 28′ Ozuna (29).

* Hoy (10:00). En el estadio Rubén Ramírez, 3 de Noviembre vs. Cristóbal Colón de Ñemby. (arbitraje de Augusto Melgarejo); 15:00: En el Complejo Tembetary, Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño. (Alberto Candia).

* Mañana (10:00). En el estadio Fortin de Tacumbú, Presidente Hayes vs. Atlántida; 15:00: en el estadio Isidro Roussillón, Benjamin Aceval vs. General Díaz; en el estadio Optaciano Gómez, Sportivo Limpeño vs. 3 de Febrero RB; en el estadio Eleuterio Sánchez, Humaitá vs. River Plate

* Lunes (10:00). En el estadio Herminio Ricardo, Cristóbal Colón JAS vs. Deportivo Capiatá.