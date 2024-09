Primera B: Benjamín Aceval golea en el Chaco

El albirrojo chaqueño mantiene firme la esperanza de poder acceder a uno de los cupos de ascenso a la Intermedia. El triunfo en Villa Hayes fue posible gracias a los tantos que fueron obras de Nery Castro (minutos 1 y 78), Silvio Paiva (36′), Richard Toledo (74′ y 93′) y Santiago López (88′). Por su parte, Juan Martínez ( 71′) anotó el descuento.

* Mañana, a las 10:00. River Plate vs. Atlántida SC, en el estadio Jardines del Kelito, en el barrio Mburicaó.

* Sábado, a las 15:00. Presidente Hayes vs. Cristóbal Colón Ñemby, en el estadio Fortín de Tacumbú; 3 de Febrero RB vs. Sport Colombia, en el estadio Ricardo Brugada; 12 de Octubre de Itauguá vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Luis Salinas, en Itauguá; 3 de Noviembre vs. 29 de Setiembre, en el estadio Rubén Ramírez, en barrio San Pablo; 12 de Octubre SD vs. Silvio Pettirossi, en el estadio Rafael Giménez, en barrio Santo Domingo; Deportivo Capiatá vs. 24 de Setiembre, en el estadio Erico Galeano, en Capiatá.

* Clasificación: Deportivo Capiatá 59 puntos, River Plate 47, Atlántida 46, Olimpia de Itá 45, 12 de Octubre de Itauguá 45, Cristóbal Colón JAS 44, 24 de Setiembre 43, Benjamín Aceval 42, 3 de Febrero RB 37, 3 de Noviembre 33, Sport Colombia 33, Silvio Pettirossi 27, General Díaz 24, Presidente Hayes 23, Sportivo Limpeño 22, 29 de Setiembre 22, 12 de Octubre SD 17 y Cristóbal Colón de Ñemby 14.