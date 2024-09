Primera B: En marcha el capítulo 28

El plato fuerte de la fecha lo sostendrán el lunes River Plate y Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, duelo directo en la lucha por el segundo cupo de ascenso, atendiendo que Deportivo Capiatá, con su cómoda ventaja al frente de la clasificación, parece tener asegurada la primera plaza.

Lea más: Primera B: El “Escobero” barre su camino

* Hoy, a las 15:00. 3 de Febrero RB vs. Olimpia de Itá, en el estadio Ricardo Brugada. Árbitro: César Herebia. Asistentes: José Ocampo y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Hoy, a las 15:00. General Díaz vs. Cristóbal Colón de Ñemby, en el estadio Conmebol (ex Adrián Jara). Árbitro: José Cuenca. Asistentes: Digno Salinas y Liz Fleitas. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

* Hoy, a las 15:00. 12 de Octubre de Itauguá vs. Sportivo Limpeño, en el estadio Luis Salinas. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Jesús Alcaraz y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

* Hoy, a las 15:00. Presidente Hayes vs. 24 de Setiembre, en el estadio Fortín de Tacumbú. Árbitro: Édgar Barrios. Asistentes: Lorenzo Giménez y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Óscar Barrios.

* Mañana, a las 10:00. 12 de Octubre SD vs. 29 de Setiembre, en el estadio Rafael Giménez; 3 de Noviembre vs. Sport Colombia, en el estadio Rubén Ramírez. A las 15:00. Silvio Pettirossi vs. Atlántida SC, en el estadio Bernabé Pedrozo; Benjamín Aceval vs. Deportivo Capiatá, en el estadio Isidro Roussillón.

* Lunes, a las 14:30. River Plate vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Jardines del Kelito.

* Clasificación: Capiatá 65 puntos, River Plate 51, Cristóbal Colón JAS 50, 12 de Octubre de Itauguá 48, Olimpia de Itá 46, Atlántida SC 46, 24 de Setiembre 44, Benjamín Aceval 43, 3 de Febrero RB 41, 3 de Noviembre 36, Sport Colombia 34, Silvio Pettirossi 31, General Díaz 25, Presidente Hayes 24, 29 de Setiembre 23, Limpeño 22, 12 de Octubre SD 20 y Cristóbal Colón de Ñemby 16.

* Ubicados en zona de descenso: 12 de Octubre SD (promedio 0,740) y Limpeño (0,879). En riesgo: Colón de Ñemby (0,923) y 29 de Setiembre (0,945).