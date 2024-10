División Intermedia: Tres velas al “Santo”

José Duarte, Jorge Ortega y Orlando Gallardo marcaron los goles para el “Santo” y con ello suma 42 puntos, por su parte el Rojo de 4 Mojones se queda con 10 unidades.

El elenco dirigido por Héctor Núñez fue superior en casi todo el trámite del encuentro, en el que rápidamente encontró el camino triunfal a solo ocho minutos del inicio con la aparición de Duarte.

Con más pasión que juego salió a buscar el empate Colegiales, pero no pudo contener la eficacia del local que volvió a golpear a los 26′ a través de su goleador el Sicario Ortega. Ya a los 55′ Gallardo decretó el tercer gol del Santo que cerró triunfante y cómodo en su casa.

En la próxima jornada (fecha 29), el Rayadito visitará al Atlético 3 de Febrero en Ciudad del Este, en tanto que el Librero, ya descendido, jugará frente Fernando de la Mora.

Síntesis

Estadio: Gunther Vogel. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Marcelo Silva y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz.

San Lorenzo: Rhuan dos Santos; Fabricio García (46′ Orlando Gallardo), Mario Barrios, Édgar Benítez y Joel Jiménez; Ariel Benítez (58′ Antonio Oviedo), Víctor Ayala, Hugo González (58′ Brahian Fernández) y José Duarte (75′ Axel Galeano); Juan Heinze y Jorge Ortega (75′ Felipe Rivarola). D.T.: Héctor Núñez.

Atlético Colegiales: Jorge Chena; Rodrigo González (76′ Víctor Barchello), Josué Mora, José Salgado y Juan Guerrero (76′ Juan Toro); Josué Lizcano (35′ Juan Cuevas), Hugo Romero (76′ Jhonattan Palma), Pablo Ortiz y Claudio Orquiola; Esteban Thompson y Lucas Maiarello (58′ Johan Lozada). D.T.: Herminio Ortiz.

Goles: 8′ José Duarte, 26′ Jorge Ortega y 55′ Orlando Gallardo (SL). Amonestados: 36′ Fabricio García, 82′ Édgar Benítez y 92′ Juan Heinze (SL).

Viernes, el título en juego

Uno de los partidos de la penúltima fecha del torneo de la División Intermedia 2024 es el que puede definir el título entre Atlético Tembetary y Deportivo Recoleta y, ambos anticipadamente de retorno a Primera.

El viernes se enfrentarán el escolta Rojiverde y el puntero Canario en el estadio Luis Alfonso Giagni, a las 19:30. Son dos puntos la diferencia a favor del equipo de Villa Morra. El domingo estará en juego en tres partidos la permanencia. La programación:

* Viernes. 12 de Junio vs. Sportivo Carapeguá, en el Facundo Deleón, a las 17:15, y Tembetary vs. Recoleta, en el Luis A. Giagni, a las 19:30.

* Sábado (a las 10:00). Fernando de la Mora vs. Atlético Colegiales, en el Emiliano Ghezzi; Pastoreo vs. Deportivo Santaní, en el estadio de la Liga Caaguazú.

* Domingo (a las 10:00). 3 de Febrero vs. San Lorenzo, en el Antonio Aranda; Martín Ledesma vs. Resistencia, en el Enrique Soler; y Guaireña vs. Rubio Ñu, en el Parque del Guairá.

* Lunes (a las 19:00). Encarnación vs. Independiente CG, en el Villa Alegre.