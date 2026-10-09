12 de Octubre de Itauguá se consagró campeón de la Primera B

El Club 12 de Octubre de Itauguá vuelve a celebrar. El conjunto itaugüeño se consagró campeón de la Primera B 2026 y aseguró su retorno a la División Intermedia, luego de una campaña que lo tuvo como protagonista en la tercera categoría del fútbol paraguayo.

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El empate conseguido este viernes, en el inicio de la trigésima primera jornada del certamen organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), le permitió alcanzar los 65 puntos, una cosecha que lo dejó prácticamente inalcanzable en la lucha por el título.

La conquista representa un paso importante para una institución que busca recuperar protagonismo en el fútbol nacional. El ascenso a la Intermedia para 2027 abre un nuevo desafío deportivo: competir en una categoría más exigente y comenzar a construir las bases para aspirar a objetivos mayores.

Con la consagración, el “12” corona su recorrido en la Primera B y devuelve a Itauguá la ilusión de tener nuevamente a su representante en la antesala de la máxima división. Ahora, el reto será sostener el crecimiento, fortalecer el plantel y responder a las exigencias de una temporada en la que el margen de error será menor.

Síntesis

Sport Colombia 1-12 de Octubre (I) 1

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Estadio: Alfonso Colmán. Árbitro: Luis Trinidad. Asistentes: Jorge Martínez y Dalma Rodríguez. Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

Sport Colombia: José Miers; Óscar Amarilla, César Cohene, Sergio Gamarra y Juan Vargas; Enzo Ávalos, Freddy Coronel, Arnaldo Galeano (87′ Gerson Páez) y Julián Ascacibar (79′ Juan Echeverría); Celso Burgos (70′ Axel Suárez) y Ramiro Bernal (87′ Leonardo Villagra). D.T.: Osvaldo Cohener.

12 de Octubre (I): Luis Guillén; Matías Leguizamón, Víctor Rojas (46′ Lucas Acosta), Justo Figueredo y Willian Candia (83′ José Benítez); Richard Prieo, Rodrigo Mosqueda (46′ Jaret Ojeda), Eric Cristaldo y Francisco Pacher; Carlos Díaz y Javier Cazal (90′+8′ Júnior Roa). D.T.: Arnaldo Espínola.

Goles: 41′ Freddy Coronel (SC); 72′ Francisco Pacher (12OI). Amonestados: 47′ Julián Ascacibar (SC); 60′ Carlos Díaz, 78′ Jaret Ojeda (12OI). Expulsado: 58′ Óscar Amarilla (SC).