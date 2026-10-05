Fútbol de Ascenso de Paraguay
05 de octubre de 2026 a la - 14:25

El 12 de Octubre de Itauguá asciende a la División Intermedia

El 12 de Octubre es el mejor equipo de la Primera División B de la actualidad.
El 12 de Octubre es el mejor equipo de la Primera División B de la actualidad.Club 12 de Octubre

El 12 de Octubre de Itauguá, líder de la Primera División B, aseguró su ascenso matemático a la División Intermedia, al lograr un puntaje inalcanzable para el tercer ubicado en el circuito.

Por ABC Color
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Cumplidas 29 rondas de la Primera División B, que es la tercera categoría de nuestro fútbol, el 12 de Octubre de Itauguá lidera la competencia con 61 puntos. Regresa a la División Intermedia, en la que estuvo por última vez en el 2023.

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La competencia consta de 34 rondas. A cada club le corresponde 32 partidos, ya que tiene una fecha libre por rueda.

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Los dos elencos de más alto puntaje subirán a la División Intermedia. Con su actual cosecha, el “12” tiene un cupo asegurado. Por el segundo pugnan Sport Colombia, River Plate y Atlántida.

El 12 de Octubre es dirigido por el entrenador luqueño Arnaldo Espínola, quien en julio reemplazó en el cargo a Orlando Bordón.

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El conjunto de la Ciudad del Ñandutí, que totaliza seis temporadas en la Intermedia, derrotó el pasado sábado al 29 de Setiembre de Luque por 2-0, en el estadio Luis Salinas.