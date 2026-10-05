El 12 de Octubre de Itauguá asciende a la División Intermedia

Cumplidas 29 rondas de la Primera División B, que es la tercera categoría de nuestro fútbol, el 12 de Octubre de Itauguá lidera la competencia con 61 puntos. Regresa a la División Intermedia, en la que estuvo por última vez en el 2023.

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La competencia consta de 34 rondas. A cada club le corresponde 32 partidos, ya que tiene una fecha libre por rueda.

Los dos elencos de más alto puntaje subirán a la División Intermedia. Con su actual cosecha, el “12” tiene un cupo asegurado. Por el segundo pugnan Sport Colombia, River Plate y Atlántida.

El 12 de Octubre es dirigido por el entrenador luqueño Arnaldo Espínola, quien en julio reemplazó en el cargo a Orlando Bordón.

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El conjunto de la Ciudad del Ñandutí, que totaliza seis temporadas en la Intermedia, derrotó el pasado sábado al 29 de Setiembre de Luque por 2-0, en el estadio Luis Salinas.