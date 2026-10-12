Pastoreo desplaza a Ciudad Nueva de zona de clasificación del Nacional B

La lucha por el paso a las semifinales del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior se torna apasionante. La competencia otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.

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Los líderes del octogonal son 3 Corrales de Ciudad del Este y Guaraní de Fram. Completan el cuarteto de la línea de clasificados el 3 de Febrero de Ciudad del Este y el Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos, que desplazó del cuarto puesto al Ciudad Nueva.

En el sexto casillero se encuentra Quinceno FC de Itapé, vigente monarca y con posibilidades aún intactas de clasificación entre los cuatro mejores, toda vez que supere los dos encuentros que le quedan.

Ya sin chances están el Guaraní de Minga Guazú y el Deportivo Unión de Pilar, que solo deben completar el calendario.

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De la decimoquinta edición del Nacional B intervinieron inicialmente 14 elencos. Al cabo de la fase regular quedaron al margen: 1º de Setiembre de Benjamín Aceval, Patriotas FC de Hernandarias, Deportivo Británico de Presidente Franco, Choré Central, 12 de Junio de Caacupé y 13 de Junio de Ciudad del Este.