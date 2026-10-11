General Caballero JLM pasa al frente y se acerca al ascenso a Primera

El estadio Ka’arendy, ubicado en la localidad altoparanaense de Juan León Mallorquín, albergó en la mañana de este domingo el partido entre General Caballero y Deportivo Santaní, por la 28ª fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 rondas.

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Si ganaba, el club albinegro de San Estanislao (departamento de San Pedro), alcanzaba su ascenso de manera adelantada. Sin embargo, el Rojo altoparanaense impuso su localía para desplazarlo del primer puesto con su victoria por 2-1.

El defensor Míller Mareco, el mismo que anotó el gol consagratorio del General Caballero de Juan León Mallorquín en la Copa Paraguay contra el 2 de Mayo, abrió la cuenta al minuto 21 mediante un testazo en el segundo palo, al aprovechar un buen tiro libre y anticiparse a su marcador.

En la complementaria, el “Pitbull” Juan Ángel Martínez recibió un pase al vacío y definió ante la salida del portero Gustavo Arévalos para ampliar la ventaja local.

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Cerca del final, Fernando Arce aplicó un frentazo para establecer el 2-1 que llegó con suspenso, ya que inicialmente la acción fue anulada por posible fuera de juego y luego validada mediante el VAR.

Con la victoria, el conjunto “militar” llegó a 56 puntos, mientras que Santaní se quedó con 54. Tercero quedó el 12 de Junio de Villa Hayes, que empató 1-1 con Resistencia y cuenta con 51 unidades.

En la penúltima fecha, General Caballero visitará a Encarnación, que se encuentra bajo el riesgo de descenso; Santaní será local del 3 de Noviembre, en plena zona roja, mientras que el 12 de Junio recibirá a Guaireña, que ya tiene la permanencia asegurada.

Con el desarrollo de la antepenúltima ronda, el panorama para el Rojo altoparanaense en cuanto al ascenso está más que despejado con cinco puntos de ventaja a falta de seis en juego con relación al tercero. Al cabo de las 30 fechas, los dos conjuntos de más alto puntaje subirán a Primera.

General Caballero compitió en la división de Honor entre el 2022 y el 2025, interviniendo en la Copa Sudamericana en dos ediciones, 2022 (fase de grupos) y 2023 (primera etapa, quedando eliminado por Tacuary).