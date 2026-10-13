La 32ª ronda de la Primera División B en cartelera

El panorama actual de la Primera División B 2026 es el siguiente. El 12 de Octubre de Itauguá se coronó campeón anticipado mediante su extraordinaria campaña.
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Por el segundo ascenso pugnan Sport Colombia, River Plate y Atlántida. Si bien el Toro fernandino está mejor ubicado, el Kelito y los “oceánicos” tienen un partido menos, lo que representa una ventaja.
En cuanto a la lucha por la permanencia, Presidente Hayes y Silvio Pettirossi se encuentran en la zona de descenso. Están en riesgo: Sportivo Limpeño y Sportivo Iteño.
Cartelera de la 32ª fecha
Viernes 16 de octubre
Atlántida vs. 1º de Marzo
Estadio: Óscar Hugo Sosa, Chaco’i.
Horario: 16:00.
Sábado 17
12 de Octubre de Itauguá vs. 12 de Octubre de Santo Domingo
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 10:00 (TV).
Sportivo Limpeño vs. River Plate
Estadio: Optaciano Gómez.
Horario: 10:00.
Martín Ledesma vs. Presidente Hayes
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 10:00.
Sportivo Iteño vs. Cristóbal Colón JAS
Estadio: Salvador Morga.
Horario: 16:00.
Domingo 18
Olimpia de Itá vs. 3 de Febrero
Estadio: Manuel Gamarra.
Horario: 16:00.
24 de Setiembre vs. Atlético Colegiales
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 16:00.
29 de Setiembre vs. Sport Colombia
Estadio: Salustiano Zaracho.
Horario: 16:00.
Libre: Silvio Pettirossi.