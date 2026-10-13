Fútbol de Ascenso de Paraguay
13 de octubre de 2026 - 16:17

La 32ª ronda de la Primera División B en cartelera

Willian Benito Candia Garay (33 años), experimentada figura del campeón 12 de Octubre de Itauguá.
Willian Benito Candia Garay (33 años), experimentada figura del campeón 12 de Octubre de Itauguá.Fútbol paraguayo

Entre el viernes y el domingo próximos se disputarán los partidos de la trigesimosegunda fecha de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol que tiene al 12 de Octubre de Itauguá como campeón anticipado.

Por ABC Color
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El panorama actual de la Primera División B 2026 es el siguiente. El 12 de Octubre de Itauguá se coronó campeón anticipado mediante su extraordinaria campaña.

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Por el segundo ascenso pugnan Sport Colombia, River Plate y Atlántida. Si bien el Toro fernandino está mejor ubicado, el Kelito y los “oceánicos” tienen un partido menos, lo que representa una ventaja.

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En cuanto a la lucha por la permanencia, Presidente Hayes y Silvio Pettirossi se encuentran en la zona de descenso. Están en riesgo: Sportivo Limpeño y Sportivo Iteño.

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Cartelera de la 32ª fecha

Viernes 16 de octubre

Atlántida vs. 1º de Marzo

Estadio: Óscar Hugo Sosa, Chaco’i.

Horario: 16:00.

Sábado 17

12 de Octubre de Itauguá vs. 12 de Octubre de Santo Domingo

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 10:00 (TV).

Sportivo Limpeño vs. River Plate

Estadio: Optaciano Gómez.

Horario: 10:00.

Martín Ledesma vs. Presidente Hayes

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 10:00.

Sportivo Iteño vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Salvador Morga.

Horario: 16:00.

Domingo 18

Olimpia de Itá vs. 3 de Febrero

Estadio: Manuel Gamarra.

Horario: 16:00.

24 de Setiembre vs. Atlético Colegiales

Estadio: Próculo Cortázar.

Horario: 16:00.

29 de Setiembre vs. Sport Colombia

Estadio: Salustiano Zaracho.

Horario: 16:00.

Libre: Silvio Pettirossi.