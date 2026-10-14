La penúltima fecha de la Primera C, que puede ser decisiva

La penúltima ronda de la Primera División C puede definir a los dos ascendidos a la Primera B. Es por eso la importancia de los partidos, principalmente los del viernes, a disputarse en forma simultánea.

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El puntero, Pilcomayo de Mariano Roque Alonso, se encuentra virtualmente ascenso y va por el título del circuito. Por la segunda plaza pugnan Fulgencio Yegros de Ñemby, General Caballero de Zeballos Cue y Sport Colonial.

En cuanto al promedio, General Díaz logró solo 8 puntos de 60 posibles en la temporada, por lo que sale de la Divisional por un año como castigo.

Programa de la 21ª fecha

Viernes 16

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Pilcomayo vs. Sport Colonial

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00 (TV).

General Caballero ZC vs. Oriental

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Horario: 10:00.

Fulgencio Yegros vs. Atlético Juventud

Estadio: Bosque de Pa’i Ñu.

Horario: 10:00.

Sábado 17

General Díaz vs. General Caballero CG

Estadio: Agustín Báez, Roque Alonso.

Horario: 10:00.

Capitán Figari vs. Humaitá

Estadio: Juan B. Ruiz Díaz.

Horario: 16:00.

Valois Rivarola vs. Deportivo Pinozá

Estadio: Gregorio Sarubbi.

Horario: 16:00.