La penúltima fecha de la Primera C, que puede ser decisiva

La penúltima ronda de la Primera División C puede definir a los dos ascendidos a la Primera B. Es por eso la importancia de los partidos, principalmente los del viernes, a disputarse en forma simultánea.
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El puntero, Pilcomayo de Mariano Roque Alonso, se encuentra virtualmente ascenso y va por el título del circuito. Por la segunda plaza pugnan Fulgencio Yegros de Ñemby, General Caballero de Zeballos Cue y Sport Colonial.
En cuanto al promedio, General Díaz logró solo 8 puntos de 60 posibles en la temporada, por lo que sale de la Divisional por un año como castigo.
Programa de la 21ª fecha
Viernes 16
Pilcomayo vs. Sport Colonial
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 10:00 (TV).
General Caballero ZC vs. Oriental
Estadio: Hugo Bogado Vaceque.
Horario: 10:00.
Fulgencio Yegros vs. Atlético Juventud
Estadio: Bosque de Pa’i Ñu.
Horario: 10:00.
Sábado 17
General Díaz vs. General Caballero CG
Estadio: Agustín Báez, Roque Alonso.
Horario: 10:00.
Capitán Figari vs. Humaitá
Estadio: Juan B. Ruiz Díaz.
Horario: 16:00.
Valois Rivarola vs. Deportivo Pinozá
Estadio: Gregorio Sarubbi.
Horario: 16:00.