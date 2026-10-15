Duelos atrapantes por la penúltima fecha del Nacional B

Son seis clubes que luchan por cuatro lugares a las semifinales del Nacional B de la UFI y dos que solamente completarán el calendario para levantar el pañuelo del adiós.

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Uno de los choques más atractivos se celebrará en la localidad guaireña de Itapé, donde el Quinceno FC está obligado a derrotar a Pastoreo FC para conservar sus chances clasificatorias.

De los cuatro encuentros dominicales, a desarrollarse en forma simultánea, dos serán en Ciudad del Este, uno en Itapé y otro en Pilar.

Esta etapa, que está a punto de cerrarse, consta de 14 fechas, tras las cuales los cuatro conjuntos de más alto puntaje avanzarán a las semifinales.

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El certamen otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.