Fútbol de Ascenso de Paraguay
15 de octubre de 2026 - 14:07

Duelos atrapantes por la penúltima fecha del Nacional B

William "Nani" Santander Alderete (36 años), experimentada figura del Quinceno FC de Itapé.
William "Nani" Santander Alderete (36 años), experimentada figura del Quinceno FC de Itapé.Redes sociales

El domingo se disputarán los partidos de la penúltima fecha, segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.

Por ABC Color
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Son seis clubes que luchan por cuatro lugares a las semifinales del Nacional B de la UFI y dos que solamente completarán el calendario para levantar el pañuelo del adiós.

Lea más: Pastoreo desplaza a Ciudad Nueva de zona de clasificación del Nacional B

Uno de los choques más atractivos se celebrará en la localidad guaireña de Itapé, donde el Quinceno FC está obligado a derrotar a Pastoreo FC para conservar sus chances clasificatorias.

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De los cuatro encuentros dominicales, a desarrollarse en forma simultánea, dos serán en Ciudad del Este, uno en Itapé y otro en Pilar.

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Esta etapa, que está a punto de cerrarse, consta de 14 fechas, tras las cuales los cuatro conjuntos de más alto puntaje avanzarán a las semifinales.

El certamen otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.