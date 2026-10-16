Pilcomayo conquista la última categoría y jugará en la Primera B en el 2027

El conjunto albinegro selló su inolvidable consagración tras imponerse con autoridad por 3-1 ante Sport Colonial. Con este triunfo vital, Pilcomayo escaló a la cima con 49 puntos acumulados, una cosecha perfecta que le bastó para levantar el trofeo de campeón de la Primera C 2026 a falta de una jornada para el cierre del certamen de la última categoría de la APF.

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La lucha por el segundo cupo se enciende

Mientras el líder celebra la corona, la pelea por el segundo boleto a la categoría segunda categoría. En los otros encuentros disputados en simultáneo, en la ciudad de Ñemby, Fulgencio Yegros se impuso por 2-0 ante Atlético Juventud, mientras que en el estadio Hugo Bogado Vaceque, General Caballero de Zeballos Cué goleó por 3-0 a Oriental.

Con estos resultados, tanto Fulgencio Yegros como General Caballero alcanzaron las 45 unidades, compartiendo la segunda colocación de la tabla y dejando todo abierto para una definición de infarto en la última fecha por el codiciado segundo cupo a la Primera División B 2027. El “Prócer” enfrentará a a General Caballero de Campo Grande, mientras que el “Matarife” se medirá con Atlético Juventud.

¡El albinegro se consagra campeón! 🏆



✅ Felicitamos al Club Pilcomayo FBC por el título y el ascenso a la #APFPrimeraB para la temporada 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣.



¡A celebrar este gran logro deportivo! 🎉#APFPrimeraC ⚽️ pic.twitter.com/gHpzvXAOxf — APF Primera División C (@APFPrimeraC) October 16, 2026

Pilcomayo FBC 3-Sport Colonial 1

Estadio: Emiliano Ghezzi (Vista Alegre). Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Abel González y Derlis Benegas. Cuarto árbitro: Mateo Vázquez. Quinto árbitro: Gustavo Caballero. Sexto árbitro: José Recalde.

Pilcomayo FBC (3): Julio López; Francisco Sosa, Elías Cabañas (71′ Lucas Acosta), Jonathan Silguero y Ángel Ojeda; Elías Saavedra (67′ Nelson Meza), Zacarías Agüero, Joel Garay y Jesús Martínez; Neri Barreto (60′ Gustavo Torales) y José Villagra. D.T.: Jorge Ferreira.

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Sport Colonial (1): Axel Caballero; Óscar Caballero, Arístides Vera, Édgar Estigarribia (46′ Rodney Merlos) (77′ Víctor Ortellado) y César Rosso; José Rodríguez, Jorge Muñoz (62′ Fabián Cubilla), Eric Troche (85′ César Torres) y Juan Arce; Jesús González (46′ Iván Ortellado) e Ignacio Mino. D.T.: Hernán Rodríguez.

Goles: 32′ y 85′ José Villagra, 64′ Elías Saavedra (P); 54′ Juan Cáceres (SC). Amonestados: 46′ Ángel Ojeda y 84′ Lucas Acosta (P); 18′ César Rosso y Axel Caballero, 19′ Eric Troche (SC). Expulsados: 17′ José Rodríguez y 90′+3′ Fabián Cubilla (SC).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol