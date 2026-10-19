El 3 Corrales clasifica a las semifinales del Nacional B de la UFI

A falta de una ronda para la conclusión de la prolongada segunda fase del Nacional B de la UFI, que consta de 14 fechas, el 3 Corrales de Ciudad del Este es el primero en avanzar a las semifinales del torneo que otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.

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El “3” venció por 6-0 al Deportivo Unión de Pilar, que con esfuerzo había superado la primera fase, pero que en la segunda cumplió una muy mala actuación, reflejada en su ubicación en la tabla.

Guaraní de Fram, 3 de Febrero de Ciudad del Este y Ciudad Nueva, también de la capital del Alto Paraná, se encuentran en la zona de clasificación, aunque el actual monarca, el Quinceno FC de Itapé (15 de Mayo), aún conserva sus posibilidades de acceso entre los cuatro mejores.

El Pastoreo FC, que viene de sufrir una dolorosa caída precisamente en Guairá, quedó en una situación comprometida, ya que depende de una milagrosa combinación de resultados para seguir en carrera.

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Los choques de la última fecha, segunda etapa, son los siguientes: Guaraní de Minga Guazú-Quinceno FC, Pastoreo FC-Unión, 3 Corrales-3 de Febrero y Guaraní de Fram-Ciudad Nueva.