Fútbol de Intermedia
25 de octubre de 2026 - 18:29

¡Deportivo Santaní, campeón de la División Intermedia!

Deportivo Santaní, campeón de la División Intermedia.
Deportivo Santaní, campeón de la División Intermedia.

El Deportivo Santaní se consagró campeón de la División Intermedia al derrotar de visitante en la última fecha a Fernando de la Mora por 3-1. Gran campaña del elenco albinegro que jugará el próximo año en la División de Honor luego de siete años.

Por David Rolón
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Deportivo Santaní cerró con broche de oro una gran temporada al conquistar el título de la División Intermedia 2026. En la última jornada, el conjunto albinegro derrotó de visitante por 3-1 a Fernando de la Mora, en el estadio Emiliano Ghezzi, y selló su consagración en la categoría de ascenso.

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Juan Esquivel, con un doblete —uno de penal—, y Édgar Villalba marcaron los goles del campeón, mientras que Rodney Chaparro anotó para el conjunto local.

Con este triunfo, Santaní llegó a los 60 puntos y coronó una campaña que ya le había permitido asegurar su regreso anticipado a la máxima categoría en la fecha 29. El equipo del interior volverá a competir en la División de Honor desde 2027, después de siete años de ausencia.

El balance estadístico refleja la regularidad del Albinegro a lo largo de las 30 jornadas: 19 victorias, tres empates y ocho derrotas, con 52 goles convertidos y 28 recibidos.

La consagración pone el broche a una temporada exitosa para Deportivo Santaní, que no solo consiguió el objetivo principal de regresar a Primera, sino que también terminó en lo más alto de la Intermedia. Ahora, el desafío será trasladar ese rendimiento a la élite del fútbol paraguayo y construir un equipo capaz de sostener la categoría.

Síntesis

Fernando de la Mora 1-Deportivo Santaní 3

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Derlys González y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Zulma Quiñónez.

Fernando de la Mora (1): Hernán Domínguez; Aquiles Palacios, Derlis Benítez, José Ojeda y Alexis Ledesma; Elías Bóveda, Jorge Jara, Derlis Almada (57’ Alan Valenzuela) e Isaías Gavilán (68’ Luciano Taboada); Rodney Chaparro (68’ Bonifacio Roa) y Luis Galeano. DT: Carlos Recalde.

Deportivo Santaní (3): Gustavo Arévalos; Elian Bogado, Fernando Arce, Martín Giménez y Juan González (79’ Richard Leite); Brahian Martínez, Herminio Vera, Adrián Mereles (69’ William Casanova) y Thyago Meza (46’ Arnaldo Zárate); Édgar Villalba (77’ Roberto Martínez) y Juan Mereles. DT: Julio Irrazábal.

Goles: 54’ Rodney Chaparro (FDM); 59’ Édgar Villalba, 89’ y 90’ Juan Esquivel, el primero de penal (DS).  Amonestado: 34’ Elías Bóveda (FDM). Incidencia: 10’ Hernán Domínguez (FM) le tapó un penal a Édgar Villalba (DS).  