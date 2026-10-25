General Caballero JLM sella su rápido retorno a la Primera División

Ante un marco de público que colmó las gradas del estadio Ka’arendy, el General Caballero firmó este domingo un sufrido empate sin goles ante el 12 de Junio de Villa Hayes, en el duelo por la última ronda del torneo de la División Intermedia. Este resultado le bastó al “Rojo mallorquino” para asegurar el subcampeonato de la División Intermedia 2026 y certificar por la vía rápida su anhelado regreso a la élite del fútbol paraguayo.

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Detrás de este éxito deportivo se encuentra una figura clave que ya sabe lo que es hacer historia en la institución mallorquina. Al igual que en aquel primer y recordado ascenso del año 2021, el estratega Humberto “Loro” Ovelar volvió a tomar las riendas para conducir al equipo hacia la máxima categoría.

Bajo su dirección, el “Rojo” lideró gran parte del certamen, firmando una campaña sobresaliente que se tradujo en una cosecha de 57 unidades. El andar del conjunto rojo dejó un sólido registro de 17 partidos ganados, 6 empates y apenas 7 derrotas, peleando el título mano a mano hasta el último tramo y quedando a tan solo tres puntos del campeón, el Deportivo Santaní.

De esta manera, el último campeón de la Copa Paraguay corona una campaña sobresaliente que lo devuelve por la puerta grande al mapa principal del balompié nacional, cerrando el paréntesis abierto desde su última estadía en la máxima categoría en el 2025. El conjunto altoparanaense volverá a competir en Primera División por lo menos durante dos temporadas consecutivas, un impulso clave respaldado por la supresión de los descensos prevista para dicho año.

El desenlace en la cima de la Intermedia

Con este marcador, el 12 de Junio de Villa Hayes queda a las puertas del ascenso en la mejor campaña que llevó a cabo en la segunda categoría y deberá seguir bregando en la segunda categoría por un año más. En lo más alto de la clasificación, la consagración definitiva quedó en manos del Deportivo Santaní, de Julio Irrazabal que abrochó el título de campeón tras imponerse a domicilio por 3-1 ante Fernando de la Mora, cerrando un vibrante capítulo en la categoría de plata.