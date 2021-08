Arce y una reestructuración del equipo para el superclásico

El triunfo 2-0 sobre Guaireña trae tranquilidad a Cerro Porteño. A pesar de que puede durar poco, es clave para afrontar el resto del torneo Clausura. El objetivo del Ciclón es conquistar el certamen y disputar la próxima Copa Libertadores desde la fase de grupos. Pero a pesar de la obligación de campeonar, existe otra necesidad y es económica. Por eso, la directiva comenzó a transferir a jugadores ante las ofertas que cubren las pretensiones del club. Fue Santiago Arzamendia al Cádiz CF de España y el sábado, durante los festejos por la victoria, Mathías Villasanti al Gremio de Porto Alegre de Brasil.

La operación del capitán es pleno campeonato y a pocos días del superclásico. El traspaso hace que Francisco Arce deba modificar la alineación para visitar el sábado a Olimpia. La ausencia no será una cualquiera y más, al no contar aún con Ángel Cardozo Lucena, quien continúa el proceso de recuperación de un desgarro en el gemelo. Sin Villasanti, ¿Quién juega? Damián Bobadilla es el siguiente volante de oficio que tiene el entrenador a disposición ya que Wilder Viera está lesionado. Además, el mediocampo no es el único sitio en el que el DT debe cambiar: la inocente expulsión de Juan Patiño también hace que la zaga sufra una variante.

Pablo Adorno es el primer recambio, pero Arce habló de Carlos Rolón, en las condiciones físicas con relación a Alan Benítez, los últimos dos refuerzos. Pero, con varios días por delante y una propuesta que seduce a la institución de Barrio Obrero por Alexis Duarte, el segundo central también puede emigrar y dejar vacante la ubicación. Por estas razones, el paraguaríense debe reestructurar la formación para medir al Franjeado, que el miércoles jugará contra Flamengo por la Copa Libertadores y que también llegaría con bajas para el derbi nacional (sábado a las 18:15 en el Manuel Ferreira).