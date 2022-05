Cerro Porteño: horario y dónde ver por TV el partido ante Colón

La Copa Libertadores puede confirmar este martes a otro clasificado: Cerro Porteño. El Ciclón, puntero del Grupo G con 7 puntos, depende de sí mismo y puede anticipar el pase a la serie de los 16 mejores. Este martes, en el Brigadier López, el vigente campeón del fútbol paraguayo visita a Colón de Santa Fe, segundo en la tabla con 4 unidades.

Francisco Arce, quien guardó a los titulares el fin de semana, quiere asegurar un lugar en los octavos de final de manera prematura y la primera oportunidad es el duelo contra el Sabalero. Ganando, los de Barrio Obrero conquistan el boleto y pueden concentrar toda la atención en la definición del torneo Apertura 2022, en el que está a un punto del líder Libertad.

Horario y dónde ver por TV Colón-Cerro Porteño

En la antesala de Olimpia-Peñarol de Montevideo en el Defensores del Chaco, el Azulgrana mide al Rojinegro desde las 18:00 y, los que no pudieron viajar a suelo argentino para observar in situ del encuentro, pueden ver el cotejo por la cadena internacional ESPN 2 o sintonizar ABC Cardinal (730 AM) con Bruno Pont, Federico Arias y Daniel Chung.