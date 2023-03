Sava no dio pistas sobre el equipo

“No puedo decir mucho porque estaría diciendo lo que pienso hacer, los jugadores no saben lo que pasará en el entrenamiento, no quiero que la gente sepa el equipo antes de los jugadores. Es una gran ilusión ver la cancha llena mañana, como va a estar, vamos a entrar a intentar ganar como hacemos siempre”, fue lo primero que dijo Sava cuando fue consultado por su duda en el equipo y el acompañmiento del hincha cerrista.

Cree que el juego en Barrio Obrero será intenso. “Como han hecho allá y nosotros también intentaremos hacer, nos gusta atacar, presionar, ellos son rápidos, salen a ganar, será un partido interesante e intenso como fue allá. Jugamos intensos porque ellos también lo son, el jugador se entrega el cien por cien y mañana intentaremos hacer lo mismo”.

El adiestrador argentino dijo que Jean Fernandes se encuentra en buenas condiciones que tuvo algunos problemas en el partido de ida y que tuvo que jugar el lunes para tomar ritmo y se encuentra sin dolores para el juego de mañana.

Volvió a elogiar el trabajo de su antecesor en la dirección técnica. “Veíamos los partidos que analizamos antes de llegar, por momentos el equipo era de esta manera, entrenamos para jugar así, intensos, entrenamos con mucha intensidad, no hay mucho misterio, a nosotros nos gusta jugar así y creo que ellos estaban muy bien físicamente, estaban bien trabajados y sabíamos que podíamos ser intensos. Esto es también gracias a la calidad de ellos y al trabajo del profesor Francisco Arce. Fueron trabajados muy bien tácticamente. Encontramos una predisposición buena por parte de los jugadores y sentimos que podemos seguir por el mismo camino”.

El jueves no van a entrar a especular con el resultado que tienen a favor después de la victoria en Brasil. Están trabajando como si fuera que el marcador está cero a cero.

Los brasileños dijeron que Cerro Porteño los sorprendió en el Castelao. “No sé que les sorprendió de parte nuestra, jugamos todos los partidos de la misma manera, en algunos funcionó mejor que en otros y mañana no vamos a cambiar mucho”, finalizó.