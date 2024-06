Manolo Jiménez y los refuerzos que Cerro Porteño buscará traer

Cerro Porteño reanudó las tareas el lunes después de unas breves vacaciones. El Ciclón, vicecampeón del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y eliminado de la Copa Libertadores 2024, realizará una pequeña parte de los trabajos en el estadio La Nueva Olla para luego partir a Málaga y continuar con la mini pretemporada con miras a la segunda parte del semestre.

Este martes, poco después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el técnico Manolo Jiménez habló de la planificación del viaje y apuntó a los refuerzos que tendrá el plantel para la triple competencia: torneo Clausura, Copa Paraguay y Copa Sudamericana. Hasta el momento, la única incorporación es Derlis Rodríguez, quien firmó procedente de Tacuary.

Cerro Porteño: Los refuerzos dependen de las bajas

Jiménez puntualizó que las altas dependerán de las transferencias o bajas que sufra la plantilla. “Será en función a las bajas para determinar las altas. Hay posiciones que matizar y valorar. Si hay que reforzarse, hacerlo bien para mejorar, no firmar por firmar. Todo el que venga, que venga para subir de nivel sino, mirar a la cantera, que a mí me encanta”, señaló a ABCTV.

“Hemos coordinado donde debemos reforzarnos, pero depende de las bajas que haya. Se habla mucho de que Cecilio (Domínguez) sí, Cecilio no; Fabrizio (Peralta), (Gabriel) Aguayo, se habla muchísimo. Si se van nuestros mejores jugadores habrá que analizar y apostar que tenemos que hacer”, continuó el DT, que ya no tendrá a Fabrizio Peralta por el traspaso al Cruzeiro.

Cerro Porteño y la continuidad de Cecilio Domínguez

Manolo Jiménez explicó que antes de traer un centro delantero, el club debe resolver la continuidad o no de Cecilio Domínguez, quien fue el máximo artillero del primer campeonato de Liga. Además, mencionó que quiere un extremo por izquierda. “El máximo goleador del equipo está en el aire si se va a quedar o no se queda y un extremo izquierdo”, expresó el estratega español.

“Si miras todos los equipos importantes tienen goles no solo del nueve, del once, del diez ni del siete. Tienes que sumar los goles de los cuatro atacantes que han convertido. Está claro que no es (Diego) Churín ni Cecilio los únicos que deben marcar goles”, culminó el profesional de 60 años, que planea viajar a España con una plantilla de 25 jugadores aproximadamente.