Cerro Porteño, de regreso luego de la inter temporada en Málaga

Cerro Porteño finalizó las tareas de inter temporada en la ciudad de Málaga. El plantel, que ya está de retorno al país, entrenó por unas dos semanas en el Marbella Football Center, donde este martes la delegación coincidió con Erling Haaland, el delantero del Manchester City de Inglaterra. Además de laos trabajos físicos y futbolísticos, el Ciclón jugó dos amistosos.

Los dirigidos por Manolo Jiménez, que recibieron la visita de Dani Guiza, ex jugador azulgrana, empató sin goles con el Lincoln Red Imps de Gibraltar (jugará Champions League) y superó por 2-0 al Kilmarnock de Escocia, ambos equipos de la Primera División. El entrenador probó distintas formaciones y utilizó a todos los jugadores que habían partido desde Asunción el 21 de junio.

Cerro Porteño: dos refuerzos para el segundo semestre

La plantilla había viajado con uno de los dos refuerzos que hasta el momento contrató el club, Derlis Rodríguez, procedente de Tacuary, fue la primera incorporación. Ya sobre el final de la estadía en la costa española, sumó al segundo: Francisco da Costa. Por su lado, hace un par de días, Cecilio Domínguez y la directiva llegaron a un acuerdo para extender el vínculo.

Entre las ausencias, Jiménez no contó con Fabrizio Peralta, quien está con la selección paraguaya en la Copa América 2024. Antes del inicio del certamen, el volante fue vendido al Cruzeiro de Brasil. Además, Víctor Cabañas, Alan Núñez y Wilder Viera activaron con la Sub 23, mientras que Tobías Portillo, con la Sub 20. Ya en España, Luis Riveros no acordó la continuidad y volvió a Chile.

Cerro Porteño: Alfio Oviedo y el brasileño Edu, bajas

Además de los mencionados, Alfio Oviedo no formó parte de la plantilla por influenza, encaminando la salida de la institución. Por su lado, el brasileño Edu, quien llegó en febrero y firmó por dos años, rescindió contrato de mutuo acuerdo con la entidad para regresar a Brasil y vestir la camiseta del Goiás, en el que será compañero de Iván Torres.

Cerro Porteño: La intimidad a puro canto en el colectivo

Este martes, Cerro Porteño publicó un par de vídeos de la intimidad de los futbolistas en los viajes del hotel al centro de entrenamiento y durante las sesiones en el Marbella Football Center. En la última publicación, los jugadores del Ciclón están en puro canto y en primer plano aparecen Jorge Morel, Cecilio Domínguez, Enzo Giménez, entre otros. Hubo hasta dedicatoria para Olimpia.