“El lateral derecho titular para el primer partido será Enzo”

Cerro Porteño volvió este miércoles a Paraguay después de unas dos semanas de inter temporada en Málaga. El Ciclón realizó las tareas físicas y futbolísticas en el Marbella Football Center, donde disputó dos partidos amistosos contra rivales europeos de Primera División. A partir de hoy, Manolo Jiménez empieza a planificar la apertura de la segunda parte del año.

La primera presentación oficial será en los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericanca 2024. El Azulgrana, enfrentará al Athletico Paranaense por el boleto a los octavos de final. La serie, a cotejos de ida y vuelta, arrancará el 18 de julio, a las 20:30, en La Nueva Olla de Asunción. A quince días del encuentro, el DT confirmó al primer titular: Enzo Giménez.

Cerro Porteño: Enzo Giménez, separado por dos meses

Criticado, apuntado y hasta apartado desde el error que terminó en el tanto de la victoria 1-0 de Colo Colo en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, Giménez estuvo más cerca de abandonar el club, pero finalmente, continúa y arrancará como lateral derecho contra los brasileños en el primer partido del certamen continental.

“Enzo no ha dejado de trabajar bien mientras que estuvo apartado de una forma que no entiendo, y yo tengo también mucho que ver en ello. Ha hecho una pretemporada increíble. Se han dado circunstancias para que Enzo sea muy importante en el equipo”, explicó este miércoles Jiménez, a ABCTV, durante el regreso de la delegación.

Cerro Porteño: Sin laterales derechos a disposición

“No me puedo inventar a (Javier) Báez, ni a Rodrigo (Melgarejo) de lateral derecho. Al día de hoy el lateral derecho titular para el primer partido de competencia es Enzo Giménez y espero que se respete porque no hay otro”, explicó el DT español sobre Giménez, quien no juega desde aquel fatídico 4 de abril, en el estadio Monumental de Santiago.

Giménez fue elegido por Manolo debido a la suspensión del lateral derecho titular, Alan Benítez, quien por la expulsión vs. Colo Colo en Barrio Obrero, deberá cumplir 5 juegos de sanción. Además, Alan Núñez fue convocado por Carlos Jara Saguier a la selección paraguaya Sub 23, mientras que Víctor Cabañas no viajó a España al estar entre los citados de la Albirroja.