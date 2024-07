Derlis Rodríguez: “Es un sueño y tengo la posibilidad de realizar”

Cerro Porteño presentó este viernes, en una conferencia en La Nueva Olla, a los dos refuerzos para la segunda parte del año. Derlis Rodríguez, quien fue la primera incorporación, habló de la llegada al Ciclón, de la inter temporada en Málaga y de la posición que ocupó en los amistosos. “La verdad que muy contento de esta en esta institución”, expresó el ex Tacuary.

“Es un sueño y tengo la posibilidad hoy de poder realizarlo. Estoy agradecido con la directiva, con el cuerpo técnico y también con mis compañeros que me recibieron de la mejor manera”, continuó el atacante de 26 años, que convirtió 5 goles en el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y fue uno de los máximos artilleros, a 6 anotaciones de Cecilio Domínguez.

Derlis Rodríguez: “Jugué los amistosos de punta”

“Estuve jugando los amistosos de punta, es una posición que no desconozco Me gusta jugar ahí, me sentí muy cómodo con lo que me pide el profe (Manolo Jiménez). También me da la libertad de moverme por los costados, no tengo problema de poder jugar de punta por izquierda o por derecha y él lo sabe”, puntualizó Rodríguez, quien realizó las formativas y debutó en Libertad en 2015.

Derlis Rodríguez: “Fue mi positivo el viaje a Málaga”

Rodríguez, a diferencia de Francisco Da Costa, inició los trabajos en Barrio Obrero y posteriormente viajó a España. “Traté de agarrar rápido la idea, de adaptarme a mis compañeros. La verdad que fue mi positivo el viaje a Málaga, me sirvió para conocer a profundidad lo que es plantel y captar la idea del cuerpo técnico”, acabó el futbolista paraguayo.