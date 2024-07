Cerro Porteño, por una victoria y el boleto a los octavos de la...

Cerro Porteño disputa hoy la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. El Ciclón visita al Athletico Paranaense en el Arena da Baixada, en Curitiba: el partido comienza a las 20:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Felipe González. Los dirigidos por Manolo Jiménez juegan por el boleto a octavos, etapa en la que espera Belgrano de Córdoba.

La serie entre paraguayos y brasileños está igualada y abierta: habían empatado 1-1 en La Nueva Olla con goles de Miguel Benítez y Christian (Diego Churín y Fernandinho erraron penales). El Azulgrana clasifica a la próxima ronda con un triunfo, mientras que el empate extiende la definición a la tanda de penales. Por su lado, una derrota sentencia la eliminación del torneo continental.

Cerro Porteño, con tres bajas vs. Paranaense

Cerro Porteño, que viajó a Brasil con 24 futbolistas, tiene tres bajas para el duelo frente a Athletico Paranaense: el delantero Cecilio Domínguez, quien continúa en recuperación del golpe en el tobillo que sufrió en la inter temporada; el arquero Jean Fernandes, quien sufrió un desgarro en el juego de ida y el volante ofensivo Gabriel Aguayo, quien tiene una sobrecarga muscular en la pantorrilla.

Cerro Porteño o Paranaense, último clasificado

La llave de octavos de la Copa Sudamericana 2024 espera por Athletico Paranaense o Cerro Porteño como también, por el ganador de Cuiabá vs. Palestino (hoy, 18:00) y Always Ready vs. Liga de Quito (hoy, 20:30). Por su lado, Huachipato de Cris Martínez, Rosario Central de Alan Rodríguez, Libertad, RB Bragantino y Boca Juniors ya conquistaron el boleto de clasificación.