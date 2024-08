Diego León: Del “no dormí” por el debut y “tenía la sensación de que iba a meter un gol”

Cerro Porteño logró la primera victoria en el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo con gol de un debutante de 17 años: Diego León. El lateral izquierdo, cumpliendo con la reglamentación Sub 19, arrancó de titular y marcó el tanto con una definición de cabeza a la media hora de partido. El defensor jugó los noventa minutos y sobre el final estuvo cerca de un doblete.

“Estoy muy feliz por la victoria, por el equipo. Dimos hasta el último y gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos”, expresó León a Tigo Sports. El joven, que vive en el Parque Azulgrana, en la ciudad de Ypané, reveló cual fue la indicación de Manolo Jiménez. “Me dijo que atacara, que me dedicara a eso en el partido”, añadió posterior al partido en La Nueva Olla.

Diego León y la sensación que “iba a meter un gol”

León contó que recibió la noticia de la titularidad del propio DT. “Ayer me dijo (miércoles), me sorprendió un poco”, reconoció el jugador, que añadió que “no pude dormir tan bien”. Además, contó que tuvo la sensación de que iba a convertir en el estreno. “Cuando me dijo, la verdad que tuve esa sensación de que iba a meter un gol y se cumplió”, agregó.

Diego León: “Hubo mucho apoyo en este proceso”

“Esa una sensación única, pero que todo pibe sueña. Yo fui uno de esos soñadores. Invito a que sueñen. También tuve el apoyo de mis familiares. Hubo mucho apoyo en este proceso y el míster (Manolo Jiménez) que medio la oportunidad. Envíe en el grupo familiar que iba a jugar de titular (…) Yo vivo en el Parque Azulgrana, en Ypané, vivo muy bien ahí”, finalizó a la TV.