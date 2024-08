Juan Iturbe: “Este grupo está preparado para ganar como sea”

Cerro Porteño goleó 4-0 a Sportivo Luqueño en el cierre de la tercera fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El Ciclón sumó la segunda victoria y ascendió nuevamente a la punta del certamen, en la que que comparte puntos con 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (7). Al finalizar el partido, Juan Manuel Iturbe valoró el rendimiento del equipo a pesar de las bajas.

“Primero hay que destacar a los compañeros, pese a muchas bajas que tenemos, hay muchos jugadores que improvisaron. Eso hace que nuestro grupo sea más fuerte, quiere decir que entre todos nos ayudamos. Creo que es un plus para todo nuestro equipo. Sabemos bien nuestra meta y vamos por buen camino”, expresó el atacante, que asistió y marcó en La Nueva Olla.

Juan Manuel Iturbe: “Hacer un buen campeonato”

“Nos fortalece como grupo, alguno partidos que no nos salieron como el de 2 de Mayo, que perdimos (1-1) ahí en el final, que nos dolió muchísimo. Desde la pretemporada nos propusimos hacer un buen campeonato, estamos iniciando bien y vamos por buen camino. Siempre los tropiezos estarán, lo bueno es que hay que levantarse”, aseguró Iturbe en referencia al 1-1 con el Gallo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este grupo está preparado para todo, para siempre ir a ganar sea como sea, pese a muchas bajas importantes como hoy tenemos”, puntualizó el delantero. Jean Fernandes, Miguel Benítez, Robert Piris da Motta, Gabriel Aguayo, Cecilio Domínguez son bajas por lesión; Jorge Morel por sanción y Alan Núñez, Ronaldo Dejesús y Wilder Viera, por disputar los Juegos Olímpicos París 2024.

“El rival tiene que matarnos para sacar los tres...”

“Es importantísimo este Clausura, no podemos perder muchos puntos. El torneo pasado perdimos muchos puntos y lo tuvimos que pagar en el final. Esa fue una experiencia para nosotros. Estamos mentalizados a que eso ya no tiene que suceder. El rival tiene que matarnos para sacar los tres puntos acá y no perder puntos inocentemente”, finalizó el ofensivo de 31 años.