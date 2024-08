Enzo Giménez y el resultado del primer estudio de la rodilla: baja por...

Enzo Giménez recibió el resultado del primer estudio realizado a la rodilla izquierda después de la lesión que sufrió en el superclásico. El mediocampista de Cerro Porteño arrancó de titular ante Olimpia, pero fue cambiado a los pocos minutos debido a los dolores que sentía en la zona afectada después de una disputa con Erik López.

Lea más: Enzo Giménez y la lesión de rodilla: “Tengo mucha molestia”

Giménez fue sometido a una resonancia el lunes en el Sanatorio Migone y este martes, casi veinticuatro horas después, el jugador recibió el diagnóstico inicial: lesión de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. En principio, el volante, que tiene contrato con el Ciclón hasta diciembre de este año, sería entre seis a ocho semanas.

Enzo Giménez, a la espera de confirmar la lesión

Por el momento, el informe médico muestra que no hay rotura de ligamento ni de menisco, que implicaría una recuperación más extensa. Enzo Giménez aún tiene la rodilla inflamada y debe esperar para confirmar si es un esguince o no. Esta tarde, en La Nueva Olla, el ex General Díaz será revisado por el traumatólogo del cuerpo médico del Azulgrana.