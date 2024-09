Manolo Jiménez ya no es entrenador de Cerro Porteño

Cerro Porteño destituyó a Manolo Jiménez. Un día después de la humillante derrota 3-0 frente al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, el Ciclón finalizó el ciclo del entrenador español, que había llegado en lugar de Víctor Bernay en la primera parte de la temporada. La caída ante el Gallo norteño, que impidió recortar diferencias con Olimpia y depender de sí mismo para conquistar el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo, fue el último partido del ex Sevilla y AEK Atenas.

Manolo no pudo recuperar el nivel que mostró el equipo en la segunda rueda del torneo Apertura 2024 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Haber perdido el certamen local en la penúltima fecha y quedar eliminado en La Nueva Olla vs. Colo Colo de la competencia continental fueron golpes muy duros que escribieron nuevas páginas de fracasos, que el mundo azulgrana no pudo revertir.

NOTICIA EN DESARROLLO