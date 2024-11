“Hay vida después de Zapag y tengo la solvencia para manejar el club”: Carlos Rejala y el sueño de la presidencia de Cerro Porteño

Carlos Rejala es la nueva imagen de la oposición en Cerro Porteño. Cansado de los reiterados fracasos de la era Juan José Zapag, el ex Diputado nacional tiene la firme intención de llegar a la presidencia del club más popular del país. El empresario rompió el silencio en el Cardinal Deportivo y señaló que “el dinero no es un problema, nosotros tenemos la solvencia”.

Lea más: “Cerro no puede ser manejado por nadie que no sea Zapag”

“La oposición es lo más válido, vamos a dedicarle tiempo al club. El dinero no es un problema, nosotros tenemos la solvencia. Yo me comprometo a estar en el club las veinticuatro horas (…) Tengo la solvencia para manejar el club, no me asusta eso y no me van a correr con eso. Voy a dar mi vida por Cerro Porteño”, expresó Rejala.

Carlos Rejala: “Hay vida en Cerro después de Zapag”

Carlos Rejala también salió al cruce de las declaraciones de Diego Tuma a ABC Cardinal, señalando que “Cerro Porteño no puede ser manejado por nadie que no sea Juan José Zapag”. “Lo que dijo Tuma es una gran mentira, hay más vida en Cerro después de Zapag. ¿Qué banco no va a querer tener como aval a Cerro Porteño? El mejor respaldo es una buena gestión”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El presidente Zapag maneja el club de manera remota. Él ni siquiera sabe los nombres de sus jugadores. Estamos cansados de este manejo. Basta ya de esto. Y te digo, la plata no es problema”, insistió Rejala, quien también desveló estar conversando con otros sectores de la oposición para la próximas elecciones de la institución azulgrana.

Rejala sobre Jara Saguier: “Está siendo manoseado”

“Yo al jugador le voy a contratar y comprometer, voy a estar en el vestuario con ellos. A los canteranos no se les va a vender así nomás. Primero tienen que salir campeones”, aseguró Rejala, quien calificó de “populista” la elección de Carlos Jara Saguier como el sucesor de Manolo Jiménez en la dirección técnica del Ciclón. “Está siendo manoseado y utilizado”, culminó.

Lea más: Cerro Porteño y otro año sin títulos por tercera vez seguida