“Cerro Porteño no puede ser manejado por nadie que no sea Juan José Zapag”

Cerro Porteño vive la peor temporada de los últimos tiempos. Aunque volverá a terminar el año sin títulos por tercera vez consecutiva, en esta segunda parte del año ni siquiera ya pelea por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo cuando quedan cinco fechas para el final. Es más, acaba de sufrir una durísima derrota 3-0 con Olimpia, que camina al título de campeón.

La vergonzosa campaña, que incluyó un ridículo contra Sol de América, últimos en la tablas de posiciones y del promedio, en la Copa Paraguay 2024, tiene un solo culpable para los hinchas: Juan José Zapag. El presidente el club es el principal apuntado en el mar de críticas y la mayoría de los simpatizantes, junto al máximo goleador histórico, Virgilio Ferreira, piden la renuncia.

Diego Tuma salió al cruce de todos los daros y aseguró que “hoy en día Cerro no puede ser manejado por nadie que no sea Juan José Zapag”. “En primer lugar, porque existe una deuda con Juan José Zapag, que es el menor de los problemas. Uno de los mayores problemas es la deuda que Cerro tiene con los bancos”, contó el socio azulgrana, revelando que sería de US$ 40.0000.000.

“El garante de Cerro es Juan José Zapag”

“El garante hoy en día de Cerro es Juan José Zapag. Solamente la deuda de Zapag puede garantizar a los bancos que Cerro puede pagar las deudas. Entonces, al salir Juan José Zapag hay que ver realidades. Ni yo, ni (Carlos) Rejala ni nadie va a poder hacer que los bancos le den un guaraní a Cerro”, comentó Tuma a ABC Cardinal.

“Nadie tiene la billetera de Juan José Zapag”

“Cerro no tiene, a diferencia de Olimpia, los aportantes que de repente... falta en un mes, ah bueno, tomá acá quinientos mil, yo te doy doscientos mil.(…) La gente que está hastiada de Zapag no es gente que colabora y participa de las actividades del club. Nadie tiene la billetera de Juan José Zapag. El cerrista no es una persona que se va y se asocia al club”, finalizó el abogado.

La entrevista con Diego Tuma en el Cardinal Deportivo