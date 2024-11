Federico Carrizo: Del “más fácil sería ir a mi casa” a “no tengo problema en dar la cara”

Cerro Porteño perdió 3-2 con Libertad en el cierre del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El Ciclón finaliza el año sin títulos por tercera vez consecutiva. En esta ocasión, ni alcanzó para el subcampeonato, posición que había logrado en los cinco certámenes anteriores. Ahora es sexto con 29 puntos con el riesgo de terminar en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

Lea más: “El presente es malo y se tiene que pedir perdón a la gente”

Federico Carrizo tomó la palabra al acabar el partido cuando estaba designado Derlis Rodríguez, quien fue elegido como el destacado del encuentro. Pero como referente, pidió hablar y analizó el momento del club. “Nos vamos mal, nos vamos tristes por toda esta situación, por como reacciona la gente con nosotros”, empezó el atacante de 33 años a Tigo Sports.

Carrizo fue autocrítico con la temporada del equipo y puntualizó que “son muchas las cosas que tenemos que corregir nosotros”. “Son muchas cosas que tenemos que corregir nosotros, lo que trabajamos en el fútbol, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico. Somos todos los que tenemos que cambiar puertas adentro”, mencionó el experimentado futbolista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Quiero mucho al club por más que me puteen”

“Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, un montón de cosas que tenemos que decir y cambiar porque esto puede seguir a peor”, avisó Carrizo, quien mientras conversaba con la TV, un grupo de cien hinchas abucheaba desde la Preferencia de Defensores del Chaco. “Le quiero mucho al club, le agarré muchísimo cariño por más que me están puteando mucho acá”, añadió.

“Más fácil sería ir a mi casa, pero no tengo ningún problema de seguir poniendo la cara. Hay muchos que vi hoy que no los vi nunca. Me gusta que vengan, me gusta que nos puteen y me gusta que estén. Cuando las cosas están bien, que nos alienten. El año que viene no tengo dudas de que lo vamos a sacar adelante”, advirtió Carrizo, quien aún tiene contrato con la institución.