Cerro Porteño: Totín Amarilla, al quirófano

El aregüeño Luis Amarilla, apodado Totín, llegó en junio a Cerro Porteño, “la mitad más uno”, proveniente del Mazatlán de México, registrando 2 anotaciones en 24 presencias con la casaca azulgrana.

El atacante viajó a Belo Horizonte, donde será operado por un componente del cuerpo médico del Cruzeiro. “Es una lesión un poco crónica. Hay que tratar de raíz porque es molesta e incómoda. No me impedía jugar, pero me afectaba bastante. Es una operación sencilla”, señaló Amarilla, quien tendrá un tiempo aproximado de recuperación de tres meses.

Tras las conquistas del cetro del Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay, la pelota para por un breve tiempo en La Nueva Olla, dando paso al proselitismo.

Las elecciones en el club popular serán en enero. Las fórmulas encabezadas por Carlos Rejala, Rubén Recalde, Blas Reguera y Luis Rojas pugnan por la conducción del club, tras el cierre del periodo presidencial de Juan José Zapag.

La actual dirigencia será la encargada de realizar la contratación de jugadores, que en principio serían tres, volante de contención, creativo y centroatacante.

La primera salida confirmada es la de Federico Carrizo. La continuidad de Bruno Valdez depende de Boca Juniors y el futuro de Roberto “Gatito” Fernández está indefinido. El golero necesita cambiar de aire en busca de continuidad, con vistas al Mundial 2026.