La lista de viajeros de Cerro Porteño, con tres retornos y dos retas importantes

La mejor noticia para el estratega azulgrana no es solo el viaje, sino los nombres propios que aparecen en la lista de convocados. Tras superar diversas complicaciones físicas, Cecilio Domínguez y Gastón Giménez vuelven a estar a disposición. A ellos se suma Harold Santiago Mosquera, quien dejó atrás la fatiga muscular que lo marginó del duelo ante Sportivo Luqueño y vuelve a estar a disposición para ser alternativa el ataque.

A pesar de las vueltas esperadas, la nómina también deja ausencias sensibles que obligan a realizar ajustes en el esquema. Tal como se manejaba, Juan Manuel Iturbe, por una lesión muscular no formará parte de la delegación que viaja al norte. Del mismo modo, el cuerpo técnico deberá arreglarse nuevamente sin la presencia del lateral Blas Riveros por lesión, además de Wilder Viera y Alan Soñora, quienes quedaron fuera de la planificación para este compromiso en la “Terraza” del país,

En cuanto a la estructura del equipo, Jorge Bava parece tener definido el once que saltará al césped para enfrentar al “Gallo Norteño”. La formación titular estaría encabezada por Alexis Martín Arias bajo los tres palos, resguardado por una línea defensiva compuesta por Fabricio Domínguez Huertad, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez. En la zona media, jugarán Gabriel Aguayo, Jorge Morel, Robert Piris da Motta e Ignacio Aliseda, mientras que en ataque quedarán el juvenil Carlos Franco junto a Pablo Vegetti.

Lista de viajeros de Cerro Porteño a Pedro Juan Caballero