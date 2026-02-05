Libertad: Se confirma lo peor para Hugo Fernández

El proceso para llegar a este diagnóstico definitivo mantuvo en vilo a la institución de Tuyucuá durante varios días. Inicialmente, el cuerpo médico había detectado un esguince, pero la gravedad de los síntomas obligó a esperar para obtener imágenes más nítidas. La confirmación de la rotura parcial implica que el futbolista deberá someterse inevitablemente a una intervención quirúrgica, marcando el inicio de un largo proceso de recuperación que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por un periodo estimado de seis a siete meses.

Esta noticia representa un golpe para los planes del entrenador Francisco “Chiqui” Arce, quien pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes. La situación es especialmente amarga para el extremo, quien se ve obligado a revivir un capítulo oscuro de su carrera, ya que en el año 2020, cuando vestía la camiseta de Olimpia, ya había atravesado por esta misma pesadilla clínica, en esa ocasión, originado en el duelo ante Defensa y Justicia por Copa Libertadores. Esta reincidencia en una lesión de ligamentos añade una carga de preocupación sobre su futuro físico, obligándolo a demostrar nuevamente su resiliencia para superar un desafío de la recuperación