Los números del transferido Matías Pérez en Cerro Porteño

Matías Damián Pérez, nacido en Florencio Varela (Argentina) el 3 de marzo de 1999, llegó a Cerro Porteño a principios de 2025 proveniente del FK Orenburg, el club ruso que recurrió a la FIFA para percibir en monto acortado por la transferencia, lo que le costó la inhibición al Ciclón, a la postre levantada.

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Apodado “Daddy Yankee”, por su parecido al artista puertorriqueño, disputó en una temporada y media 77 partidos con la casaca azulgrana, 58 por Copa de Primera, 15 por Copa Libertadores, 3 por Copa Paraguay y 1 por Supercopa Paraguay, anotando un gol, que cayó el 1 de marzo del presente año, contra Recoleta FC.

Pérez tuvo un proceso abreviado de naturalización por la vía de la ascendencia, debido a que su madre es paraguaya, por lo que no ocupaba plaza de extranjero en “la mitad más uno”.

El zaguero conquistó el título del campeonato Clausura 2025 con el club popular, más el trofeo de la Supecopa Paraguay, que tiene un valor totalmente distinto, ya que no se puede comparar un torneo largo con un único partido.

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El defensor, que inició su carrera en Lanús, jugará en Racing de Avellaneda, que acordó por la operación un pago fraccionado de 2.700.000 dólares, lo que no significa que la totalidad de ese monto ingrese a las arcas de la institución de Barrio Obrero, ya que por lo general, la torta se divide en varias partes.