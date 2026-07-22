Humaitá da el golpe, elimina a Encarnación FC por penales y avanza en la Copa de Todos

El conjunto de Mariano Roque Alonso, que compite en la Primera C, abrió el marcador a los 58 minutos por intermedio de Tobías Rolón, ilusionándose con una histórica clasificación.

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Sin embargo, Derlis Ortiz, a los 64′, estableció la igualdad para el elenco encarnaceno y llevó la definición desde los doce pasos.

En la serie de penales, Humaitá mostró mayor efectividad, se impuso por 4-2 y selló una clasificación histórica, dejando en el camino a un rival de una categoría superior.

Con este resultado, el cuadro de Mariano Roque Alonso avanzó a la tercera fase del certamen, donde tendrá un desafío aún mayor: enfrentará a Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, representante de la Primera División, en busca de seguir alimentando su sueño copero.

Síntesis

Copa Paraguay 2026 – Fase 2 – Semana 6

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Humaitá FBC 1 (4)-Encarnación FC 1 (2)

Estadio: ueno Villa Alegre. Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Denis López y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

Humaitá FBC: Luis Velázquez; Leonardo Cáceres, Darío Fares, Víctor Ayala (83’ Samuel Garay) y Derlis Duarte (73’ César Piris); Eder Espinoza (46’ Jeremi Meden), Marcio Rolón (60’ Carlos Franco), Matías Insfrán y Joel Garay; Tobías Rolón y Favio Villalba (60’ Javier Piris). DT: Juan Balbuena.

Encarnación FC: José Aquino; Aarón Troche (46’ Simón Peña), Alexis Zorrilla, Rodrigo Jara (46’ Éver Cáceres) y Wildo Alonso; Fernando Viveros (46’ Alberto Mongelós), Víctor Villasanti, Joshua Vera y William Casanova; Derlis Ortiz (65’ Luciano Lezcano) y Enzo Maidana (65’ Marcos Machuca). DT: Pablo Caballero.

Goles: 58’ Tobías Rolón (H); 64’ Derlis Ortiz (E).

Penales: Humaitá FBC: Joel Garay, Samuel Garay, Javier Piris y Darío Fares. Malogró: Tobías Rolón. Encarnación FC: Víctor Villasanti y Simón Peña. Malograron: Luciano Lezcano y Éver Cáceres.

Amonestados: 4’ Leonardo Cáceres, 56’ Favio Villalba y 73’ Darío Fares (H); 32’ Joshua Vera y 52’ William Casanova (E).