Iteño se cruza en el camino de Guaraní, tras agónico triunfo ante Capiatá

En la continuidad de la segunda fase del certamen de integración, el Sportivo Iteño firmó una hazaña tras derrotar por 3-2 a Deportivo Capiatá en su propio feudo, en el estadio Erico Galeano. El triunfo cobra un valor supremo para el tricolor iteño, un equipo militante en la Primera División B que logró dejar fuera de carrera a un rival de una categoría superior como la División Intermedia.

El encuentro tuvo de todo y mantuvo en vilo a los aficionados hasta el suspiro final. Sportivo Iteño golpeó primero a los 31 minutos del primer tiempo gracias a la aparición de Maykol Méndez. En el arranque del complemento, a los 52, el ghanés Jackson Acheampong estiró la diferencia para la visita, perfilando una victoria que parecía cómoda para el cuadro de la Tercera División.

Sin embargo, el elenco capiateño sacó a relucir su orgullo para dejar la clasificación en casa. Con un doblete de Antonio Oviedo a los 67 y 77 minutos, Deportivo Capiatá igualó las acciones y amenazó con dar vuelta la historia. Pero cuando la definición por penales parecía inevitable, la épica volvió a inclinarse hacia la visita: a los 94 minutos de juego, en la última jugada de la noche, Héctor Martínez selló el 3-2 definitivo que desató la locura iteña.

Con este triunfo inolvidable, el conjunto de la ciudad del “cántaro y la miel” que comanda técnicamente Adriano Samaniego aseguró su presencia en la siguiente instancia de la Copa Paraguay. Allí lo espera un desafío de máxima exigencia: se medirá cara a cara contra Guaraní, de la Primera División y primer campeón histórico de esta competición.

Estadio: Erico Galeano (Capiatá). Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Ricardo Ortiz y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Alberto Candia.

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Sportivo Iteño (3): Ciro Busto; Valentín Sánchez, Christian Sánchez, Abel Meza y José Barrios; Wilson Acosta, Nahuel López, Matías López y Elías Gaona; Maykol Méndez (90’ Héctor Martínez) y Jackson Acheampong (76’ Roque Maidana). D.T.: Adriano Samaniego.

Deportivo Capiatá (2): Richar Olazar; Cristian García, Cristhian Bogado, Juaquín Ojeda (61’ Fabricio Speratti) y Alexis Caballero; Gustavo Peralta, Juan Denis (61’ Jorge Benítez), Alan Brítez (61’ Antonio Penayo) y Pablo Aveiro; Walter Servín (46’ Jesús Alcaraz) y Antonio Oviedo (80’ Joaquín Guillén). D.T.: Jorge Gamarra.

Goles: 31’ Maykol Méndez, 52’ Jackson Acheampong y 90’+4’ Héctor Martínez (SI); 67’ y 77’ Antonio Oviedo (DC). Amonestados: 35’ Elías Gaona y 64’ Christian Sánchez (SI); 36’ Juan Denis, 65’ Fabricio Speratti y 74’ Pablo Aveiro (DC).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol