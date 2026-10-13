Cerro Porteño tiene una cuenta pendiente con su afición en la Copa Paraguay

Esta es la octava edición de la Copa Paraguay. En sus siete intervenciones, Cerro Porteño nunca pudo superar la barrera de cuartos de final, que afronta en esta ocasión contra el Sportivo San Lorenzo, descendido de forma prematura a la División Intermedia, que tiene poco que perder y mucho por ganar.

Lea más: Primer duelo de cuartos de la Copa Paraguay cambia de escenario

El estadio Defensores del Chaco albergará el choque entre azulgranas y rayaditos, previsto para las 19:30. El primer match del día lo sostendrán Tembetary y Sol de América, en el Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 17:00.

El Ciclón de Barrio Obrero lleva 19 presentaciones en la denominada Copa de Todos, desde el 2018, con un balance de 9 victorias, 5 empates y 5 derrotas, aunque algunas eliminatorias son computadas como igualdades, a ser definidos los juegos en los penales.

En su intervención inicial, “la mitad más uno” eliminó al Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, al 2 de Mayo y a River Plate, quedando al margen en cuartos tras una goleada por 3-0 recibida contra Guaraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2019, su participación fue efímera. Victoria sobre el modesto vecino Atlántida y sorpresiva caída ante el 2 de Mayo, desde el punto penal.

En el 2020 no hubo torneo por la pandemia. En 2021 le ganó a Benjamín Aceval de Villa Hayes, pasó “raspando” contra General Caballero de Juan León Mallorquín en el desempate y luego cayó contra Sol de América.

La del 2022 fue la peor de todas sus negativas experiencias. Debut y despedida contra Rubio Ñu, entonces de la División Intermedia.

En 2023, Cerro Porteño necesitó la tanda penalera para dejar al margen al 24 de Setiembre de Areguá y luego sucumbió contra Sportivo Ameliano.

En 2024, zafó en penales frente a Recoleta FC y después cayó frente a Sol de América.

En 2025 disputó tres instancias, dos superadas contra Pastoreo y Sol de América, hasta registrarse la eliminación en penales frente a General Caballero de Juan León Mallorquín, a la postre campeón.

Este año, el Ciclón dejó al margen a Resistencia y Rubio Ñu. Como en etapas decisivas se vuelve de “cristal”, por un bloqueo mental inexplicable, para nada garantiza el éxito, pese a su favoritismo contra el Rayadito.

El vencedor de este cruce lidiará en semis contra el ganador del match entre Tembetary y Sol de América, componentes del circuito de la segunda categoría.

Si Cerro Porteño tiene una cuenta pendiente con su afición en la Copa Paraguay, ni hablar la millonaria deuda que arrastra con su pueblo a nivel internacional.