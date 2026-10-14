Copa Paraguay
14 de octubre de 2026 - 09:51

Atlético Tembetary vs. Sol de América: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

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Atlético Tembetary y Sol de América disputan hoy el primer partido de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Atlético Temebtary y Sol de América, ambos de la División Intermedia, disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El Danzarín y el Rojiverde juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción: Dirige Juan López con VAR de Édgar Galeano. El ganador de la llave enfrenta en las semifinales al vencedor de Cerro Porteño vs. San Lorenzo.

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Atlético Tembetary vs. Sol de América: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 17:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • El Salvador: 14:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 16:00 horas
  • Inglaterra: 21:00 horas
  • España: 22:00 horas
  • Bélgica: 22:00 horas
  • Marruecos: 21:00 horas
  • Sudáfrica: 22:00 horas

Atlético Tembetary vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Atlético Tembetary vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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