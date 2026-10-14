Atlético Tembetary vs. Sol de América: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Atlético Temebtary y Sol de América, ambos de la División Intermedia, disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El Danzarín y el Rojiverde juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción: Dirige Juan López con VAR de Édgar Galeano. El ganador de la llave enfrenta en las semifinales al vencedor de Cerro Porteño vs. San Lorenzo.

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Atlético Tembetary vs. Sol de América: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú : 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia : 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Atlético Tembetary vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

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Atlético Tembetary vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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