Cerro Porteño vs. San Lorenzo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Cerro Porteño disputa hoy el partido más importante del año: los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón de Gustavo Costas enfrenta al descendido Sportivo San Lorenzo, que el próximo año regresa a la División Intermedia. El partido, por un lugar en las semifinales del certamen nacional, empieza a las 19:30, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige David Ojeda con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú : 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia : 18:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

México: 16:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 00:30 horas

Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

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Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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