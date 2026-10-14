Cerro Porteño elimina con suspenso a San Lorenzo en penales y avanza a las semifinales de la Copa Paraguay

Cerro Porteño avanzó con sufrimiento y mucho dramatismo a las semifinales de la Copa Paraguay. Por primera vez en su historia, el Azulgrana alcanzó esta instancia tras eliminar a San Lorenzo en la tanda de penales, luego de remontar una desventaja de dos goles y empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. El Ciclón fue más efectivo desde los doce pasos y se impuso por 5-3.

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El Rayadito, ya condenado al descenso de la División de Honor, estuvo cerca de prolongar su temporada con una victoria que habría significado un golpe para el conjunto azulgrana. Sin embargo, después de un comienzo contundente, no pudo sostener la ventaja y terminó pagando caro su error desde el punto penal.

San Lorenzo sorprendió desde los primeros minutos con un inspirado Gastón Gerzel, autor de los dos goles que pusieron contra las cuerdas a Cerro. A los 4 minutos, un contragolpe gestado por el experimentado Santiago Salcedo continuó con un pase para José Barrios, quien habilitó a Gerzel. El delantero le ganó en el duelo físico a Blas Riveros, ingresó al área y definió para establecer el 1-0.

⚽️ ¡EL PRIMERO ES DEL SANTO! Sportivo San Lorenzo pasó al frente en el marcador con el gol de Pablo Gerzel.



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A los 18 minutos llegó el segundo, con una acción de pelota parada. Gerzel ejecutó un tiro libre que atravesó el área sin que ningún jugador lograra desviar el balón. La trayectoria confundió al arquero azulgrana Ángel Martínez y la pelota terminó en el fondo de la red para el 2-0. Un duro golpe para Cerro, que antes de los 20 minutos ya estaba obligado a remontar una diferencia considerable.

⚽️ ¡DOBLETE! Pablo Gerzel volvió a marcar y amplió la diferencia con el Ciclón.



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Pero el Azulgrana reaccionó y comenzó a recortar distancias. A los 24 minutos, Blas Riveros se proyectó por la izquierda, avanzó hacia el área y sacó un remate que se desvió en Ángel Benítez, descolocando al guardameta y convirtiéndose en el descuento: 2-1.

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⚽️¡DESCONTÓ EL CICLÓN! Blas Riveros encaró, disparó y anotó el primero de Cerro Porteño.



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Cerro insistió y encontró el empate antes del descanso. Iván Ramírez protagonizó una buena acción por la derecha, ingresó al área y envió un centro que encontró a Sergio Araújo. El delantero resolvió con una espectacular tijera para establecer el 2-2 y devolverle la paridad a un encuentro que había comenzado cuesta arriba para el Ciclón.

⚽️¡VOLVIÓ EL BAILADOR! Sergio Araujo igualó el encuentro en el Defensores del Chaco.



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El empate llevó a ambos equipos al descanso con las emociones a flor de piel, aunque el ritmo del partido cambió considerablemente en la segunda mitad. Después de una primera etapa cargada de goles y situaciones decisivas, las oportunidades escasearon y ninguno consiguió romper la igualdad. Con el marcador inmóvil, la clasificación quedó en manos de los penales.

Desde los doce pasos, Cerro Porteño mostró mayor precisión y convirtió sus cinco ejecuciones. San Lorenzo, en cambio, falló con Bruno Piñatares, cuyo remate se fue desviado, sellando la eliminación del Rayadito.

De esta manera, Cerro dejó atrás una clasificación sufrida y alcanzó por primera vez las semifinales de la Copa Paraguay, donde se enfrentará a Sol de América. El Danzarín consiguió su boleto tras remontar y derrotar por 3-2 a Tembetary, por lo que ambos buscarán ahora un lugar en la final de la Copa de Todos.