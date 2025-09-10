Recoleta FC: Acople del albirrojo Lucas Romero

Si bien el volante de contención Lucas Romero, puntal en la formación de Recoleta FC, no pudo debutar en la Albirroja contra Perú, el solo hecho de ser citado por el entrenador Gustavo Alfaro constituye un hecho significativo, tanto a nivel personal como para la institución canaria, que tiene un juego definido que le permite a los atletas explotar sus virtudes.

El choque contra la Cruz amarilla se disputará en el estadio Martín Torres, a las 19:00 y corresponde a la decimosegunda fecha del campeonato Clausura.

Además de Romero, otra novedad en la formación dirigida por Jorge González Frutos sería la inclusión de Juan Sebastián Vargas como lateral izquierdo.

“Reco” marcha rezagado en el “minutaje” de juveniles, por lo que no puede descuidar ese detalle. Conforme avancen las rondas, las exigencias deportivas serán mayores.

Con la permanencia en la categoría prácticamente asegurada, el Canario apunta a la clasificación a la Copa Sudamericana.