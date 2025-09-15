Recoleta FC: Brahian Vidal revienta el GPS

El ofensivo de Recoleta FC, Brahian Vidal Ferreira, de 23 años, lleva tres anotaciones en el Clausura. Esta es su primera temporada en el fútbol profesional, con 33 presentaciones (21 en el Apertura).

Tras el partido contra la Cruz amarilla, en Trinidad, los componentes del staff técnico canario empezaron a revisar los datos. Un pique de Brahian Vidal marcó una media de 35 kilómetros por hora, un registro comparable a los atletas de las grandes ligas europeas y que lo convierte en uno de los futbolistas más veloces del Paraguay.

Haciendo una comparativa internacional, el neerlandés Micky van de Ven, del Tottenham, es el más veloz de la actualidad con 37,38 km/h, seguido por el inglés Kyle Walker, de Burnley, con 37,31 km/h.

Hasta el 2024, Ferreira competía en torneos de la Unión del Fútbol del Interior (amateurs), es decir que con un poco más de “vianda” (alimentación/suplementación), podría tranquilamente alcanzar esos registros.