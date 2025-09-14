Recoleta y una remontada a “vuelo de Canario”

Recoleta obtuvo el premio a la perseverancia

El encuentro se inició con la posesión de Trinidense, fiel al estilo que pregona José Arrúa, independientemente a cuál sea el rival, en esta oportunidad ante Recoleta, que inició con una propuesta cautelosa, cifrando sus esperanzas ofensivas en las transiciones.

Lea más: Nacional arrolla a Olimpia en La Visera

Cerca de la media hora de partido se sacudió el marcador mediante el portentoso zaguero Maximiliano Centurión, quien luego de una acción de tiro de esquina se encontró con el bloqueo de Romero ante un tiro de Benítez, para desde el punto penal ubicar el esférico al ángulo izquierdo de Falcón.

Apenas en el inicio de la complementaria el local amplió su ventaja sacando provecho de un control largo de Falcón ante el retroceso de Núñez, que tuvo al acecho a Rayer, este le cedió el gol a Alan Cano, quien solo tuvo que empujar con el arco en blanco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El portero Falcón se encargó se que la diferencia no aumentara y le dio vida al Canario, que reaccionó pasando la hora de partido, con una incursión ofensiva de Vargas, quien ganó por izquierda y metió el centro que no pudo conectar Lucas González, pero si Ferreira desde ángulo cerrado para el descuento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dos minutos después, confundido ante el bote del esférico, Dufour quedó a mitad de camino ante Romero y obstruyó el paso del volante, acción que derivó en la pena máxima que Silva terminó concretando en una doble chance, luego de que su primer intento haya sido tapado por el portero local.

En la recta final del juego Recoleta concretó la remontada, nuevamente desde los doce pasos, por una mano abierta de Báez, ante una recepción con el pecho de Pereira, otra vez Silva se encargó de la ejecución, esta vez asegurando con un tiro cruzado potente.

Los cambios inclinaron la balanza, según González

El entrenador de Recoleta, Jorge González Frutos, atribuyó el triunfo a lo realizado por las modificaciones. “Hicimos una estrategia de inicio de juego, sabemos de la intensidad que marca Trinidense, tratamos de sostener el juego y lastimosamente nos hicieron un gol. Al inicio del segundo tiempo cambiamos la figura táctica, del parado de jugadores y queríamos progresar con pases, con diagonales, ganar la raya y esos cambios hicieron que podamos dar vuelta”.

El técnico de Trinidense, José Gabriel Arrúa, expresó: “Creo que entramos en un momento complicado, en el que tuvimos errores no forzados, le dimos vida nuevamente a Recoleta, porque lo teníamos bastante controlado, tuvimos ocasiones para convertir y no lo hicimos. Como siempre se dice en el fútbol, el 2-0 es un resultado mentiroso, nosotros no terminamos de acomodarnos, volvimos a cometer esa descoordinación y realmente cuesta, duele”.