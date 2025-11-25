Recoleta FC: La marcha de dos grandes figuras

Recoleta FC logró sus dos objetivos trazados para este año, la permanencia en Primera y la clasificación a un certamen internacional, la Copa Sudamericana.

El volante de equilibrio Lucas Romero, fichado en el Panchito López de Choré, formado en Libertad y consolidado en el profesionalismo en Tacuary, llegó al Nido del Canario para esta campaña. Su rendimiento fue tan alto que le valió la convocatoria a la selección nacional, la que ahora le presenta exigencias mayores con vistas a su probable participación en la Copa del Mundo.

Con Romero se da la necesidad de dar un salto internacional, para cumplir su sueño mundialista con la Albirroja. Es por eso que la dirigencia recoletana, encabezada por Luis Antonio Vidal, antepone lo deportivo por sobre lo económico. A esta altura, su futuro prácticamente definido, Chile o Brasil, teniendo prioridad el club trasandino, en uno de los grandes de dicho país.

La marca de Lucas Romero en “Reco” es de 34 partidos, con una anotación. Su último juego fue frente a Luqueño, por lo que su despedida se dará de forma silenciosa.

En cuanto al capitán Alejandro Silva, las autoridades recoletanas le brindarán el jueves un cálido reconocimiento en la previa al duelo con Nacional, a disputarse en el estadio del Independiente de Campo Grande, a las 20:00. El volante ofensivo charrúa registró 11 anotaciones en 40 cotejos con la casaca aurinegra.

Silva retornará a Olimpia, con el que llegó a un acuerdo verbal que debe documentarse.

Para el último juego del 2025, el Canario no podrá contar con Lucas González ni Juan Sebastián Vargas, por cláusula de contrato. Otras bajas son Hugo Sandoval e Iván Piris.

Reaparecerían contra la Academia Ulises Coronel, Luis Cardozo y Thiago Vidal, cuyo “hermano deportivo” y grata revelación, Brahian Vidal Ferreira, continúa en proceso de recuperación.

La dotación que dirige Jorge González Frutos tendrá dos semanas de licencia y volverá el 15 de diciembre. El sitio probable de la pretemporada sería San Bernardino (Cordillera), en enero.