24 de noviembre de 2025 - 16:43

Recoleta FC: Espínola, con el sueño de repatriar a mamá

José Antonio Espínola Núñez, nacido el 19 de marzo de 2001, sueña con el reencuentro con la madre, quien se encuentra en España por motivos laborales.
José Antonio Espínola se formó en Olimpia, llegó hasta la Reserva, pero no pudo debutar en Primera. Sin embargo, el golpe más duro que recibió no fue deportivo, sino la decisión de su madre de viajar a trabajar a España para mejorar la calidad de vida de sus hijos.

El volante central José Antonio Espínola, de gran potencial, pasó en la pandemia a Recoleta, con el que fue escalando: Primera División B, División Intermedia y categoría de Honor, en la que registra 26 partidos y cuatro goles en la temporada.

Si bien sus ingresos mejoraron en “Reco”, los mismos aún no son suficientes para cumplir el sueño de repatriar a su progenitora.

El popular Mbappé, oriundo de J. Augusto Saldívar, espera seguir escalando en el deporte rey para ver a mamá en casa, su mayor anhelo.

La contención psicológica recibida en la institución aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal, es fundamental para que el atleta siga creciendo y así acercarse a su objetivo.

En un país noble y solidario como el nuestro, no sería extraño que Espínola reciba pronto una mano generosa.