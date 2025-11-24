Recoleta FC: Espínola, con el sueño de repatriar a mamá

El volante central José Antonio Espínola, de gran potencial, pasó en la pandemia a Recoleta, con el que fue escalando: Primera División B, División Intermedia y categoría de Honor, en la que registra 26 partidos y cuatro goles en la temporada.

Si bien sus ingresos mejoraron en “Reco”, los mismos aún no son suficientes para cumplir el sueño de repatriar a su progenitora.

El popular Mbappé, oriundo de J. Augusto Saldívar, espera seguir escalando en el deporte rey para ver a mamá en casa, su mayor anhelo.

La contención psicológica recibida en la institución aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal, es fundamental para que el atleta siga creciendo y así acercarse a su objetivo.

En un país noble y solidario como el nuestro, no sería extraño que Espínola reciba pronto una mano generosa.