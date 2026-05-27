Recoleta FC: el histórico puntero invicto y clasificado del Grupo D

Histórico: Recoleta FC clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Canario pegó el batacazo en la última fecha de la fase de grupos y accedió a la serie de los 16 mejores en la primera participación continental. Los dirigidos por Jorge González eliminaron a un campeón de América y ganaron el Grupo D por delante del Santos de Neymar.

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El Funebrero, el segundo paraguayo que asegura el pase a los 8vos después de Cerro Porteño en la Copa Libertadores (a la espera hoy de Olimpia), derrotó 1-0 a San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro con el gol de Allan Wlk y llegó a los 8 puntos, superando por 1 al Peixe, que goleó 3-0 al Deportivo Cuenca en Brasil y finalizó segundo con 7 unidades.

Santos, segundo en la tabla de posiciones del grupo de Recoleta

Los paulistas igualaron en puntaje con el Cuervo de Boedo, pero lograron el pase a los playoffs de octavos de final por diferencia de goles: +2 el +1. La definición entre ambos fue por el tercer criterio de desempate, el saldo de tantos, ya que argentinos y brasileños habían empatado tanto en ambas ruedas: 1-1 en la primera en Buenos Aires y 2-2 en la segunda en São Paulo.

¿A qué rival enfrenta Recoleta FC en octavos de Copa Sudamericana?

Así, Recoleta FC está en los octavos de final y jugará la serie ante un ganador de los playoffs de octavos de final, que enfrentará a un segundo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y un tercero de la Copa Libertadores. Los partidos del Canario serán del 11-13 de agosto con la ida y 18-20 del mismo mes con la vuelta. El sorteo es este viernes al mediodía en la Conmebol.