Jorge González Frutos: “Perdemos contra Rubio Ñu y no hay chance de que yo siga”

La paciencia y el amor por los colores tienen un límite marcado por la cruda realidad de los resultados. Tras la derrota frente a Nacional —que estiró la preocupante racha a diez partidos sin ganar, acumulando nueve caídas y un empate—, el director técnico de Recoleta FC, Jorge González Frutos dejó en claro que su futuro en la institución depende de un resultado. El estratega palpitó el crucial duelo directo ante Rubio Ñu, programado para este viernes en el estadio Ricardo Grégor, anticipando que un nuevo revés significará su adiós de la dirección técnica.

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Una charla sincera con Luis Vidal

Al referirse al cónclave mantenido con la directiva, el técnico fue categórico al señalar que un nuevo traspié cerrará su ciclo por respeto al club y a la distancia que se acortaría en la tabla: “Nosotros tenemos una conversación muy directa y amigable con el presidente. Creo que va a quedar muy mal que nosotros, si perdemos con Rubio Ñu, continúenos; más sobre todo del lado de que Rubio Ñu se nos va a acercar a solamente dos o tres partidos y no podés estar sin sumar de a tres una rueda completa”.

Asimismo, remarcó que su salida se dará por una cuestión de lealtad absoluta hacia la entidad, priorizando la llegada de un nuevo estímulo externo: “Para mí sería muy irrespetuoso, por más de que me quiera seguir dejando. Yo también amo mucho a la institución por todo el trabajo que le dio, pero yo lo tengo ya bien afirmado con el presidente: perdemos contra Rubio Ñu y no hay chance de que yo siga. Necesito, por el amor que le tengo a la institución, necesito que capaz otro profesional venga y toque la tecla exacta que necesitan, porque nosotros jugamos bien”.

El dilema del buen juego y la falta de fortuna

Analizando el funcionamiento táctico, el DT reconoció que el equipo mantiene una postura ofensiva constante, aunque admitió que la suerte y los detalles de conducción podrían cambiar con otro rostro al mando: “Han mirado por todo en las sociedades cómo siempre tratamos de proponer, pero de seguro que estamos necesitando esa pizca de suerte que capaz otro orientador llegue y la acompañe. Entonces, soy un tipo muy realista y muy directo y, como dije al principio, el amor a la institución está antes de lo profesional en seguir o no”.

En la misma línea, subrayó que la continuidad queda supeditada estrictamente al marcador final en Campo Grande, destacando la entrega que ve a diario en sus dirigidos: “Mi decisión, o la decisión que podamos tomar con el presidente, es exclusivamente bajo el resultado, porque a mí me gusta cómo juega mi equipo. A mí me gusta cómo, sin temor al éxito como siempre le digo a ellos, ellos se entregan mucho y bien dentro del campo de juego. Tengo muchos jugadores; capaz en el cambio de jugadores podríamos encontrar esa solución u otra persona venga y de repente llegue un poco mejor”.

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El déficit ofensivo y el riesgo calculado

Haciendo autocrítica sobre los aspectos futbolísticos a corregir, el estratega apuntó a la falta de efectividad en el arco rival y a los espacios que el propio sistema de juego ofensivo suele dejar atrás: “La intensidad del equipo es buena, los números siempre son altos, pero no estamos concretando. Capaz tengamos que cambiar algún tipo de metodología de trabajo a la hora de definición o no, porque ese es el déficit. Nos van a hacer goles siempre porque somos un equipo que proponemos y que siempre tratamos de generar el fútbol en proyección por todas las líneas, y en ese dejamos lugares vacíos que en algunas ocasiones los equipos lo encuentran. Va solamente por el resultado deportivo”.

Por último, el técnico cerró con un mensaje de agradecimiento y orgullo por el camino recorrido desde el ascenso a la máxima categoría, priorizando siempre el bienestar institucional por encima de cualquier interés personal: “Yo estoy muy feliz, contento por todo el trabajo que hicimos desde que arrancamos el año pasado con esta institución en Primera División; lo colocamos bien. Sé que la gente admira nuestro trabajo porque siempre proponemos, pero hay que ser conscientes también. Puede ser de que venga otro y haga que gane el Recoleta, y eso es lo primero y fundamental hoy en día”.